防廢食用油再給人吃 明年起加強管理

2016-12-27

為避免廚餘、廢食用油重新流入食物鏈，衛福部食藥署昨發布訂定「餐館業事業廢棄物再利用管理辦法」，規範全台9萬5000多家餐飲業者廚餘、廢食用油再利用種類，且委託清除與再利用前，須與回收機構簽約，並要記錄數量與流向，否則可依照「廢棄物清理法」處6000至3萬元不等罰鍰，新辦法預定明年元旦上路。

食藥署指出，目前可收受廚餘的合格再利用機構約160餘家，規定再利用用途包含飼料、飼料原料或有機質肥料原料；可收受廢食用油的合格再利用機構約8家，再利用用途則有肥皂原料、硬脂酸原料、燃料油摻配用之脂肪酸甲酯原料或生質柴油原料。（記者林惠琴）