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明轉偏涼 北部低溫僅14、15度

2016-12-27

昨西半部晴朗，白天溫暖舒適，高溫約27、28度，日夜溫差仍大；不過今日東北季風增強，各地氣溫明顯下降，高溫僅剩20度左右，北部、東半部及中南部山區有短暫雨，其他地區為多雲；溫差變化劇烈，應多注意。

氣象局指出，明、後天仍受東北季風影響，各地天氣偏涼，北部地區低溫僅剩14、15度；此外，颱風或熱帶性低氣壓外圍雲系影響，北部、東半部及南部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。30日白天起到31日，冷空氣緩慢減弱，氣溫持續回升，明年第一天，氣溫會繼續回升，預估北部高溫約25、26度，中部以南則可到28度。（記者甘芝萁）

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