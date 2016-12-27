無視政府開罰 Uber邀民眾力挺

2016-12-27

立院日前三讀公路法修正案，將提高對Uber等違法業者裁罰到2500萬，正待總統府公告生效。但Uber卻先在昨午辦#StandByU嘉年華會，更辦iPhone7、5000元乘車金等抽獎活動要吸引民眾參與支持。

交通部強調，歡迎任何業者導入創新技術為台灣公共運輸產業服務，但前提是不能假借創新或分享經濟名義規避法令規範，所有合法業者都必須納管、納稅、納保。

公路總局統計，截至105年12月26日止，針對Uber公司及派遣司機共裁罰8927.8萬元，已繳金額總計6825.6萬元。

（記者甘芝萁）