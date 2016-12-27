賀陳旦：國旅卡將規劃自由行套裝行程

2016-12-27

〔記者甘芝萁／台北報導〕國旅卡新制引發爭議，交通部長賀陳旦昨表示，目前正在鼓勵地方政府提報景點，交通部觀光局將進一步研擬規劃，讓未來國旅卡也可結合公共交通工具、地方特色景點、特約商點等，以套裝行程方式，刺激地方消費，也讓民眾可以享受折扣。

結合公共交通工具 可搭台鐵、高鐵

國旅卡自明年起將有一半額度（八千元）限用在國內團體旅遊及套裝行程，引發公務員不滿。賀陳旦昨表示，目前正鼓勵地方政府提報特色景點、行程，觀光局將會統整規劃，讓國旅卡的使用也可以結合公共交通工具，民眾想要搭乘台鐵、高鐵也可以，以類似自由行方式進行旅遊；重點不只是「行」，利用電子票證也可以結合特約商店、旅宿、遊樂區等，讓民眾用旅遊享折扣。

對於規劃的行程內容，賀陳旦也說，未來行程選擇一定會擴大，且會跟地方政府結合。

此外，千萬觀光客來台再度達標，觀光局指出，聯合國世界觀光組織（ＵＮＷＴＯ）宣示二○一七年為「國際永續觀光發展年」，倡導環境資源、產業發展、文化價值、社福經濟的永續旅遊發展，再加上「世界螢火蟲大會」將於二○一七年在台灣舉辦，因此觀光局明年將正式啟動「二○一七生態旅遊年」，整合跨部會及地方資源，全力發展全國四季賞螢、賞鯨豚、賞候鳥、賞鷹、賞紫斑蝶等在地深度體驗活動，促進在地經濟永續發展。

立法院交通委員會昨審查觀光發展基金預算，觀光局表示，將明年定位為生態旅遊年，同時也搭配觀光局規劃的「Tourism二○二○─台灣永續觀光發展策略」，營造我國成為亞洲旅遊重要目的地。