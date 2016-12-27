賀陳旦：國旅卡將規劃自由行套裝行程
2016-12-27
〔記者甘芝萁／台北報導〕國旅卡新制引發爭議，交通部長賀陳旦昨表示，目前正在鼓勵地方政府提報景點，交通部觀光局將進一步研擬規劃，讓未來國旅卡也可結合公共交通工具、地方特色景點、特約商點等，以套裝行程方式，刺激地方消費，也讓民眾可以享受折扣。
結合公共交通工具 可搭台鐵、高鐵
國旅卡自明年起將有一半額度（八千元）限用在國內團體旅遊及套裝行程，引發公務員不滿。賀陳旦昨表示，目前正鼓勵地方政府提報特色景點、行程，觀光局將會統整規劃，讓國旅卡的使用也可以結合公共交通工具，民眾想要搭乘台鐵、高鐵也可以，以類似自由行方式進行旅遊；重點不只是「行」，利用電子票證也可以結合特約商店、旅宿、遊樂區等，讓民眾用旅遊享折扣。
對於規劃的行程內容，賀陳旦也說，未來行程選擇一定會擴大，且會跟地方政府結合。
此外，千萬觀光客來台再度達標，觀光局指出，聯合國世界觀光組織（ＵＮＷＴＯ）宣示二○一七年為「國際永續觀光發展年」，倡導環境資源、產業發展、文化價值、社福經濟的永續旅遊發展，再加上「世界螢火蟲大會」將於二○一七年在台灣舉辦，因此觀光局明年將正式啟動「二○一七生態旅遊年」，整合跨部會及地方資源，全力發展全國四季賞螢、賞鯨豚、賞候鳥、賞鷹、賞紫斑蝶等在地深度體驗活動，促進在地經濟永續發展。
立法院交通委員會昨審查觀光發展基金預算，觀光局表示，將明年定位為生態旅遊年，同時也搭配觀光局規劃的「Tourism二○二○─台灣永續觀光發展策略」，營造我國成為亞洲旅遊重要目的地。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 《國際現場》日Denso投入AI車用系統研發
- 無米樂學童拔蘿蔔 體驗農村社企
- 喬治麥可縱橫歌壇40年 夯賣逾億張唱片
- 為滿足口腹之慾 陳建寧為逆向違停致歉
- 足球》長友佑都公布喜事 1月底與演員平愛梨完婚 （影音）
- 伍佰收留釘子花 引爆蟲蟲危機
- 【愛讀書】 《最有梗的桂冠：搞笑諾貝爾獎》
- 印度「烈火5號」試射成功 範圍可覆蓋全中國
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 晶圓代工如接力賽 挖首棒跑不贏
- 中華車啟動新南向 首批板金模具出口印尼
- 死神今年帶走眾明星 江柏樂：明年外遇偷吃多
- 拒建龍崎掩埋場 牛埔里長賭上職位
- 富產險獨董 李中彥15萬入袋
- 不給繼承亡母財產 父告子敗訴
- 彩虹遊行週六登場 促編挺同預算
- 土地活化 108年半數公墓禁葬
- 毒蟲扮蜘蛛人躲警 卡天花板活受罪
- 大台中山手線 「彩虹線」獲政院支持
- 不滿分手討15萬 殺女套頭棄草叢
- 戲偶造型達人孫信益 歌唱賽封王
- 吸金潛逃 鼎立秦庠鈺再判3年10月
- 水溝6年蓋不好 鶯歌數十戶污水難排
- 機車牌首度競標 MMM-8888值21萬
- 上班一族12月徵文─我跟同事吵過的架
- 第二條快捷公車 30日正式上路
- 為救愛貓 23歲妙齡女陳屍火場
- 雞善嶼護鳥 鳳頭燕鷗增1500隻
- 黑人裝白富帥 釣傻女拿夫當人頭幫行騙
- 家屬控：恐怖男 放火後還大笑
- 迎戰2017╱Lamigo洪一中 邁向最多勝教頭
- Jolin爆露點照瘋傳 經紀人斥遭修圖惡搞
- 跨年宅經濟 friDay免費看14天
- 張孝全空窗搶當爸 訂下張少懷小孩
- 中國烤肉店鴨混充牛 騙過全世界
- RM班底合體 李光洙奪獎宋智孝淚崩
- 267所校外人行道 全面禁菸
- 《包庇電玩案》坦承收賄573萬 貪警被起訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賀陳旦：國旅卡將規劃自由行套裝行程
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分