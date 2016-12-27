禽蛋一次性包材 先查盤商
農委會︰還是買得到散蛋
〔記者林彥彤、廖淑玲／綜合報導〕農委會上週六宣布正式開始實施「生鮮禽蛋應使用一次性包材」，不過消息一出後，許多店家、民眾錯誤以為「再也買不到散裝蛋」以及「全部的蛋都要改成洗選蛋」等，各縣市也不敢開罰。農委會昨召開記者會，強調民眾還是可買到未經洗選的散裝蛋，新制將先針對大盤商與中盤商查核，違規業者則先要求限期內改善，未改善者才會開罰三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。
兩年前為防疫問題，農委會發布增訂「動物傳染病防治條例」第十四條第四項，要求「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，試辦二年後於上週六正式上路。
宣布實施後，引來許多民眾和業者的恐慌。消費者江先生就擔心，以後再也買不到論斤秤重的散裝蛋了。市場雜貨店陳老闆也說，之前都沒有聽到風聲說要改包材，現在都已經預先叫貨了，不知道自己會不會被罰？雞農也抱怨連連，認為「擾民」、「圖利廠商」。
昨蛋價漲到31元 還有柑仔店沒蛋可賣
在雲林賣雞蛋卅餘年的楊姓零售商說，上週蛋價每台斤廿七元，昨天漲到卅一元，還有「柑仔店」沒有蛋可賣，消費者也擔心買了散裝蛋會被罰，質疑政府管太多。
農委會防檢局長黃㯖昌說明，此政策的目的是要避免將上一批有排泄物的塑膠籃再帶回禽場，因此改用一次性的包材，包含「聚氯乙烯」、「聚乳酸」、「紙盤」、「紙蛋盒」、「紙蛋箱」和「紙禮盒」，有半數的材質都是可分解回收的材料，不會有不環保的問題，其中紙蛋箱可盛裝廿公斤，運往傳統市場，所以民眾仍然可以買到散裝蛋。
不過黃㯖昌說，散裝零售的禽蛋並沒有經過洗選，為降低沙門氏桿菌感染風險，農委會也計畫補助加設禽蛋的「洗選場」，希望走向全面洗選蛋；屆時本來在傳統市場買的蛋價格會再上漲，但本來在超市買的價格不受影響。
黃㯖昌也重申，並非馬上就要開罰，從今天起會第一優先針對大盤商與中盤商查核，如被查到違規，會先勸導並要求三到六個月內改善，如未改善，才會開罰。
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標題：禽蛋一次性包材 先查盤商
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