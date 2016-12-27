北農人事案 柯怨農委會 打不過張榮味就跑

2016-12-27

還埋怨民進黨新潮流「事情都你們惹出來！」

〔記者郭安家、林彥彤／綜合報導〕台北市長柯文哲昨接受台北之音「蔻蔻早餐」專訪談台北農產運銷公司人事案，柯表示，北農前董事長許長仁被拔掉後，農委會接觸前雲林縣長張榮味人馬、台灣省青果運銷合作社理事主席陳益宗，由陳擔任代理董事長，陳坐上去不肯下來，農委會被黑吃黑，「結果（農委會）打不過就跑掉了」，還埋怨民進黨新潮流，「我就很生氣，事情都你們惹出來！」

被疑與張榮味「劈腿」柯強調自己沒理會張

不過，主持人周玉蔻也質疑柯文哲與張榮味「劈腿」，柯文哲立刻回說：「我劈什麼腿？」強調自己沒理會張，只是覺得不需要殺成那樣，且從頭到尾，張只闖進他辦公室談十分鐘，還帶著妹婿中華民國農會總幹事張永成、「小弟」北農公司總經理韓國瑜，張嗆他：「你要當民進黨細漢！」他則回應：「我是肖仔！」

柯文哲說明，五二○後，農委會主委曹啟鴻、民進黨秘書長洪耀福找他，表達要換掉韓國瑜；可是農委會上台後，就將七席常務董事中兩席換掉，導致張榮味掌握剩下五席中的三席，張派可撤換前北市府官股代表董事長許長仁。於是他犧牲一個市府顧問職給韓國瑜，大家都有面子，再找三方接受的「傀儡」林秋慧擔任內定董事長。

柯文哲並爆料，指農委會沒照講好的去做，接觸另一位張派常董、台灣省青果運銷合作社理事主席陳益宗，開臨時常董會，將代理董事長換成陳益宗，「結果就被黑吃黑了，陳坐上去後不肯下來」、「神經病！陳益宗是我去接觸的嗎？我根本不曉得有這個人。」柯說，如果要合作，指揮權要統一，就講清楚誰指揮誰。

周玉蔻追問是否因此事跟新潮流翻臉？柯文哲回應，「我就很生氣，事情都你們惹出來，打不過（張榮味）就跑掉」，他只好善後，現在打給農委會北農公司官股常董代表劉聖鴻，劉都不接電話。

不過，柯文哲會後被媒體詢問稍早說新潮流打不過就跑掉，是否擔心跟新潮流翻臉？柯文哲尷尬回應「我剛剛這樣講嗎？」

農委會主委曹啟鴻說，基於北農應扮演好物價穩定政策任務，也配合政黨輪替後經營管理上的權責相符，雙方根據股權比例與過去慣例，與柯文哲就董事長與總經理的推派權責進行溝通，希望總經理由農委會指派。曹啟鴻並澄清，政黨輪替後，依慣例就會將北農的五席官股代表進行改派，不是換掉兩席常董。