同志親嘴 柯P：人家喜歡關你屁事
2016-12-27
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受台北之音廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，被主持人周玉蔻問看到男男、女女親嘴是否會反感？柯文哲坦言：「會，不是很舒服，但人家喜歡關你屁事。」
坦言看了不是很舒服
談到同志是先天抑或後天造成，柯說，「都有啊，很多病是先天加後天都會」，但是多元文化、忍受是自由的基礎，他的廿二歲助理罵他觀念太落伍，他就開始忍受，「年輕人跟我們這些五十歲以上的想法差太多了」。
談到立法院修法引發兩極聲音，柯文哲說，政治上不要想討好所有人，前總統李登輝名言是「不滿意，但可以接受」，他認為政治上不滿意，但可以忍受，不要每個人都接受。另一方面，台北市也是全國第二個推出同性伴侶卡的縣市，未來同伴可比照配偶為另一半辦理開刀、喪假，柯說：「不管黑貓白貓，會抓老鼠就是好貓，我們務實面對問題。」
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