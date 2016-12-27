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警方執法過當?! 反同闖立院 155人遭束帶綁手

2016-12-27

〔記者陳炳宏、王冠仁／綜合報導〕反對修民法開放同性婚姻合法化的反同團體及人士，昨日上午聚集立法院抗議，更有逾百名反同婚群眾翻牆進立院，甚至有人混進委員會鬧場，遭警方以束帶反綁雙手加以管束，到修法會議結束、現場恢復平和，下午一點左右才對一百五十五名民眾解除管束。

幸福盟不滿警方未體恤有異議民眾

下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩表示，翻牆的民眾是因看到審查過程粗糙，所以用激烈態度表達訴求，但聯盟盼和平、理性，不希望民眾受傷。

曾獻瑩說，警方制伏過程中，有民眾受傷，而且警方還將民眾的雙手反綁，警方在執法過程並未體恤民眾是對爭議法案表達訴求，過去太陽花學運，警方並沒有這樣對待學生，這次卻如此對待對民法修法有異議的民眾，聯盟對此過程感到遺憾。

因被警方壓制導致臉部挫傷的北北基安定力量聯盟秘書長游信義強調，這些衝擊及警方壓制都不會改變自己立場，對於那些支持粗暴立場、同性婚姻的立委，人民不會改變罷免的意志，會堅持到底。

警方：保護管束非逮捕 立院不提告

台北市警中正一分局說明，當時以攀爬鐵門、欄杆、樹叢等方式進入立法院的抗議者很多，為避免脫序事件，依警械使用條例先以束帶將抗議者反綁雙手保護管束，共留置一百五十五人，並非逮捕。

警方說，事後立法院沒要提告侵入住宅，警方於是抄查闖入者身分資料，待立院外狀況解除後就讓他們離去；不過警方表示，將比對蒐證影片，若發現闖入者另有違法行徑，會依法究責。

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  • 翻牆進入立法院的民眾被警方綁上束帶。 （記者陳志曲攝）

    翻牆進入立法院的民眾被警方綁上束帶。 （記者陳志曲攝）

  • 翻牆進入立法院的民眾被警方綁上束帶。 （記者陳志曲攝）

    翻牆進入立法院的民眾被警方綁上束帶。 （記者陳志曲攝）

  • 翻牆進入立法院的民眾被警方綁上束帶。 （記者陳志曲攝）

    翻牆進入立法院的民眾被警方綁上束帶。 （記者陳志曲攝）

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