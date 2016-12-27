婚姻平權初審過關／挺同歡呼曙光乍現 等待彩虹
2016-12-27
〔記者陳炳宏、吳柏軒／台北報導〕立法院昨初審通過民法部分條文修正草案，支持同性婚姻平權的團體歡呼表示，平權不分黨派，多年努力終於曙光乍現，接下來就是要等待彩虹，預料明年的朝野協商將有更險峻挑戰，必須更努力釐清社會誤解、持續溝通，讓同性婚姻平權可以真正落實。
台灣同志諮詢熱線協會、同志家庭權益促進會、婦女新知基金會等團體，昨天一早即在立法院旁舉行「爭取婚姻平權，用愛守護立院」集會。當立法院司委會召委尤美女宣布民法修正案通過初審、送朝野協商時，挺同團體響起一片歡呼聲。
持續溝通 消弭外界誤會
性別團體表示，昨日最關鍵的條文就是象徵同志婚姻平權的「平等適用條款」，使同志家庭權益得到法律保障。台灣同志諮詢熱線協會資深研究員呂欣潔說，肯定跟感謝所有支持的立法委員，這是台灣第一次跨黨派推動的人權法案，在立法院二、三讀前會持續跟外界溝通，消弭誤會。
對於反同團體也反對性別平等教育，婦女新知研究員曾昭媛說，台灣社會在性別議題確實需要更前進，希望這法案不只保障同志家庭權益，更能帶動台灣的性別觀念往前進。
婦女新知董事瞿欣怡強調，校園性別平等教育不是要把孩子教成同性戀，而是要教孩子如何跟同性戀孩子相處，及停止霸凌跟自己不一樣的同性戀孩子。
12年國教課審委員遭攻擊
十二年國教課審委員之一、東華大學學生蕭竹均昨也現身與同志朋友高舉「歧視會殺人」布條，卻遭反同婚團體攻擊，蕭竹均回憶，當時感到有個手臂從左後方揮擊，當場倒地頭撞路面，幸無大礙，但心中餘悸猶存：「原來歧視真的會殺人！」決定向對方提告傷害。警方根據監視器畫面也掌握了證據。
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