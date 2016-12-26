私密處長痘化膿 害羞拖治會要命
2016-12-26
文／廖怡華
一名40多歲的中醫師臀部經常化膿長痘，10多年來，一直使用敷料治療，但仍疼痛不已，睡覺必須臥躺，看診無法久坐，但因患病部位讓他難以啟齒，遲遲未就醫。
當他到診間接受檢查才發現是化膿性汗腺炎，傷口已形成大小的「瘻管」，傷口之間連成一體，皮下都壞死，差點就會演變成蜂窩性組織炎，所幸手術治療後，只要持續追蹤即可。
化膿性汗腺炎在台灣盛行率約0.05%，女性罹病機率多於男性3倍，最常發生在20-50歲的成人。其致病原因不明，可能與遺傳或荷爾蒙有關，容易和痤瘡、癤、粉瘤混淆，多數患者會誤認是坊間俗稱的「釘仔」，自行擠破膿包使用消炎藥，同時也因部位隱諱（臀部、會陰部、乳房下方和腋窩），因此，實際診斷患有化膿性汗腺炎的人數遠低於預估值。
化膿性汗腺炎的疾病進展不只單一部位會出現病灶，而是結節間會像地道一樣互相連通，此稱「竇道」或「瘻管」，雖表面看似散在皮膚的毛囊發炎，實則皮膚內面都為相連通的壞死組織及膿瘍，若不盡快就醫，嚴重極有可能進展為大面積的損壞，甚至像上述案例發展至蜂窩性組織炎或是敗血症。
提醒患者不可輕忽，應盡早就醫進行手術或是生物製劑治療，才能降低後續併發症風險。
化膿性汗腺炎因長期腐爛導致皮膚外觀不佳，進而造成患者面對人群感到自卑。
診間中經常遇到患者無法勇敢面對自己的疾病，進而封閉自己。
在此，想鼓勵所有的患者，罹患化膿性汗腺炎造成的疤痕並不可恥，應該採取正向積極的態度，勇於面對人群，走出自己的陰暗角落，尋求幫助，才能真正解決問題。
（作者為台大皮膚部主治醫師）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 桃市》加速航空城 推蛋黃、蛋白區脫鉤
- 池上種米拿特等獎 16萬穀金捐母校
- 自由廣場》以主動斷交對付雪崩威脅
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 萬壽菊花海 大溪區「金」豔
- 〈旅遊的滋味〉振翅飛翔的白鴿車站
- 林志玲挺五月天放送長腿 阿信抱不到結屎面
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 華千涵入戲深 不捨斷開陳謙文
- 癌末童發起男人擦指甲油 募8千萬善款
- 劉曉波遭囚7週年 港人遊行要求釋放
- 台中擴散不佳空品差 9站不良2站紫爆
- 自由廣場》都是獨裁者的豬隊友
- 省諮議會現址 將轉型INGO中心
- 梵蒂岡萬人彌撒 教宗籲憐憫戰火兒童
- 〈戀愛翹翹板〉男友外派延誤婚事 返台無期孤單難耐
- 穀保OB賽》在校生穿丁字褲跳舞 陳琥︰還好我畢業了
- 辱罵警察連聲╳ 判賠慰撫金5000元
- 檢方查自肥 川普決解散基金會
- 〈熱門族群〉供不應求 矽晶圓股漲價有理
- 取代「九二共識」 中學者腦力激盪…不能打習大大的臉
- 〈職場開麥拉〉到底是工作重要？還是權益重要？
- 曾爆爭奪經營權 薛金長爭議不斷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MAC calls for cross-strait ties without preconditions
- 不分本外勞 都是台灣競爭力
- 民雄鳳凰母女志工 救護好搭檔
- 川普貿易政策若落實 美股蜜月期恐提前結束
- 同志伴侶證 今起開放申請
- 性別友善廁所 淡大扮宜蘭先鋒
- 苗栗多處休耕地 變賞花專區
- 德國發現二戰1.8噸未爆彈
- 品冠搶結親家 尬陳曉東熱舞
- 新北議員回娘家 95歲陳松林傳承經驗
- 南市2人鬥毆 驚動民代、「市府」
- 〈台股青紅燈〉2018年半導體將敗市
- 〈熱門族群〉電視面板輪流漲 明年首季不看淡
- 上班一族12月徵文─我跟同事吵過的架
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：私密處長痘化膿 害羞拖治會要命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分