私密處長痘化膿 害羞拖治會要命

2016-12-26

文／廖怡華

一名40多歲的中醫師臀部經常化膿長痘，10多年來，一直使用敷料治療，但仍疼痛不已，睡覺必須臥躺，看診無法久坐，但因患病部位讓他難以啟齒，遲遲未就醫。

當他到診間接受檢查才發現是化膿性汗腺炎，傷口已形成大小的「瘻管」，傷口之間連成一體，皮下都壞死，差點就會演變成蜂窩性組織炎，所幸手術治療後，只要持續追蹤即可。

化膿性汗腺炎在台灣盛行率約0.05%，女性罹病機率多於男性3倍，最常發生在20-50歲的成人。其致病原因不明，可能與遺傳或荷爾蒙有關，容易和痤瘡、癤、粉瘤混淆，多數患者會誤認是坊間俗稱的「釘仔」，自行擠破膿包使用消炎藥，同時也因部位隱諱（臀部、會陰部、乳房下方和腋窩），因此，實際診斷患有化膿性汗腺炎的人數遠低於預估值。

化膿性汗腺炎的疾病進展不只單一部位會出現病灶，而是結節間會像地道一樣互相連通，此稱「竇道」或「瘻管」，雖表面看似散在皮膚的毛囊發炎，實則皮膚內面都為相連通的壞死組織及膿瘍，若不盡快就醫，嚴重極有可能進展為大面積的損壞，甚至像上述案例發展至蜂窩性組織炎或是敗血症。

提醒患者不可輕忽，應盡早就醫進行手術或是生物製劑治療，才能降低後續併發症風險。

化膿性汗腺炎因長期腐爛導致皮膚外觀不佳，進而造成患者面對人群感到自卑。

診間中經常遇到患者無法勇敢面對自己的疾病，進而封閉自己。

在此，想鼓勵所有的患者，罹患化膿性汗腺炎造成的疤痕並不可恥，應該採取正向積極的態度，勇於面對人群，走出自己的陰暗角落，尋求幫助，才能真正解決問題。

（作者為台大皮膚部主治醫師）