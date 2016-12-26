立院今審婚姻平權四版本 藍綠都不表態

2016-12-26

〔記者呂伊萱、蘇芳禾／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查婚姻平權民法修正案，包括民進黨立委尤美女、時代力量黨團、國民黨立委許毓仁與民進黨立委蔡易餘四版本。國、民兩黨黨團皆未表態支持特定版本，主張凝聚社會共識後再行修法；時代力量擔心初審後法案被冷凍，呼籲民進黨將相關法案納入臨時會處理。

尤、許與時力三版皆是將民法九七二之婚約條文中，將「男女當事人」，改為「雙方當事人」，主要差異在於尤版透過增訂平等適用條文，概括性地規範與保障權利義務，也避免改動整部民法的親屬稱謂；許版及時代力量版本則將民法中提及性別的個別條文均予修正，改用較為中性的詞語，例如夫妻改成配偶、父母改成雙親、夫妻財產改成婚姻財產等。蔡易餘版不更動民法原條文，而是「增訂同性婚姻專章」，被視為最折衷與妥協的版本。

挺同團體仍傾向支持尤版，因其既能保障同志權益，更動法律與影響幅度也最小。

民進黨團總召柯建銘說，黨團沒有要支持哪個版本，不管是四版本、併案或單案出委員會，都要經過朝野協商，「沒有共識也不一定要在何時協商」。

國民黨黨團總召廖國棟表示，現在不論主客觀環境都不成熟，應待行政院提案並凝聚共識後再修法。廖國棟更呼籲蔡總統應表態，不該放任爭議紛擾。

民進黨內一群青年幕僚自掏腰包製作了一款印有「婚姻平權，我支持修改民法」字樣彩虹識別證掛帶，在審查法案前一天集體上傳照片，表態意味濃厚。