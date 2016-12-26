進口核災區食品 政院：遵守WTO貿易規範

2016-12-26

〔記者張安蕎、羅添斌、林惠琴／綜合報導〕行政院昨天在新北市舉辦日本核災區食品開放問題公聽會，多位民代與公民團體質疑政府意圖開放核災區食品進口，是為了換取對日本的經貿利益，但經濟部、農委會、食安辦公室等代表都對此堅決否認。

國民黨副主席郝龍斌發言表示，「請讓我們知道經濟夥伴協定（EPA）到底有多大好處，好到不顧食品健康安全，願意傷害全民健康讓這些食品進口？」公民正義聯盟總召集人孫健萍質疑，蔡總統究竟跟日本交換了什麼？

公聽會書面報告提及，日本認為台灣的禁止措施未具科學合理性、未基於國際標準、超過必要貿易限制等，近期頻繁關切，要求提出風險評估。

行政院食品安全辦公室主任許輔表示，國際監控數據顯示，許多食品輻射值已獲控制，世界各國都已調整進口，台灣身為WTO會員國，應遵守合理的貿易規範。

經部：不會犧牲食安交換經濟利益

「我們沒有犧牲食安要來交換經濟利益。」經濟部次長王美花表示，日本人說他們的食品沒問題，卻禁止輸台，那為什麼他們要跟台灣合作？台灣認為日本核災區食品不安全要拿出證據，沒有證據，要怎麼跟人交流？

農委會副主委陳吉仲表示，日本食品議題跟經貿是兩件事情，政府絕不是用食品交換，以過去加入WTO經驗，國內不同聲音，就是政府在國際談判的籌碼，如果大家集思廣益提出食安的科學根據，政府樂意且和日本政府說「這就是我們的科學根據、這就是我們的風險評估」。

昨公聽會現場卻仍爆發衝突，並改成座談會；行政院長林全表示，民主社會中，透過公共參與政策制定過程的模式很多，希望能夠藉由這三場公聽會建立一個理性辯論、充分溝通的場域，而不是加深對立、製造衝突。

對於國民黨立委王育敏質疑該場公聽會未符合應在十四天前公告的規定，衛福部次長何啟功解釋，十四天的期限適用於法規、命令，非公聽會，接續兩場公聽會應仍會如期舉行。

食藥署啟動日本食品標示查核專案，迄今共計查獲、業者自主通報四十一個品項涉及日本核災區五縣，已有超過六．五萬組／盒相關產品下架。