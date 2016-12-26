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撒鹽當雪景 廣告公司破壞野溪溫泉挨罰

2016-12-26

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕大兼廣告公司為拍攝手遊廣告，竟到大同鄉芃芃溫泉撒鹽代替雪景，遭民眾痛批破壞生態環境，昨天上午宜蘭縣政府團隊到場勘查，現場仍有殘留鹽巴。環保局表示，將依廢棄物清理法及水污法開罰，並限期復原，否則連續處分。文化局指出，該公司提出拍攝申請審核並未通過，將列黑名單，不再給予拍片協助。

大兼廣告公司前天率領劇組約有五十人在芃芃溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴撒在芃芃溫泉行水區陸地上，民眾拍照並發布在臉書，引起社會大眾撻伐，環保局昨與文化局、農業處、林管處等單位再度上山採樣勘查。

宜蘭縣環保局代理局長康立和表示，昨抵達現場後針對氯離子、電導度、化學需氧量、ph值進行檢測，根據陳情照片與現場尚未清除完善狀況，將依違反廢清法裁處一千兩百元到六千元，並依水污法規定裁處三萬到三百萬元。

文化局說，該公司本月十五日提出申請後，由於申請書寫得太過簡略，因此遲遲沒有通過，內容更沒提到要用鹽巴代替雪景，即逕自拍攝，文化局不再給予該公司影視拍片協助，也將對本縣特殊環境生態地區的協拍嚴格審查，並要求切結保證不可傷害環境生態。

環境鹽分突增加 危害溪中生物

大兼公司事後發出簡訊向宜蘭縣政府道歉指出，「拍攝時盡力用各種方式降低污染，拍攝後也留所需人力清理現場盡力復原，但雖如此，還是非常遺憾傷害已造成，本公司對此事件致上最高歉意」。

荒野保護協會宜蘭分會秘書王俊明表示，環境鹽分突然增加，高山苦花魚、底棲生物都可能面臨死亡，對環境的衝擊可能比農藥還嚴重。

芃芃溫泉位於宜蘭縣大同鄉英士村，屬野溪溫泉，因地處深山，因此仍保有相當的原始山地風貌，遊客前往泡湯同時，可欣賞山水風光、聆聽蟲鳴鳥叫，享受野溪溫泉的泡湯樂趣。

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  • 大兼廣告公司為了拍攝手遊廣告，竟到宜蘭大同鄉芃芃溫泉撒鹽代替雪景，遭民眾痛批破壞環境。（記者簡惠茹攝）

    大兼廣告公司為了拍攝手遊廣告，竟到宜蘭大同鄉芃芃溫泉撒鹽代替雪景，遭民眾痛批破壞環境。（記者簡惠茹攝）

  • 大兼廣告公司為了拍攝手遊廣告，竟到宜蘭大同鄉芃芃溫泉撒鹽代替雪景，遭民眾痛批破壞環境。（記者簡惠茹攝）

    大兼廣告公司為了拍攝手遊廣告，竟到宜蘭大同鄉芃芃溫泉撒鹽代替雪景，遭民眾痛批破壞環境。（記者簡惠茹攝）

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