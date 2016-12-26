撒鹽當雪景 廣告公司破壞野溪溫泉挨罰
2016-12-26
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕大兼廣告公司為拍攝手遊廣告，竟到大同鄉芃芃溫泉撒鹽代替雪景，遭民眾痛批破壞生態環境，昨天上午宜蘭縣政府團隊到場勘查，現場仍有殘留鹽巴。環保局表示，將依廢棄物清理法及水污法開罰，並限期復原，否則連續處分。文化局指出，該公司提出拍攝申請審核並未通過，將列黑名單，不再給予拍片協助。
大兼廣告公司前天率領劇組約有五十人在芃芃溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴撒在芃芃溫泉行水區陸地上，民眾拍照並發布在臉書，引起社會大眾撻伐，環保局昨與文化局、農業處、林管處等單位再度上山採樣勘查。
宜蘭縣環保局代理局長康立和表示，昨抵達現場後針對氯離子、電導度、化學需氧量、ph值進行檢測，根據陳情照片與現場尚未清除完善狀況，將依違反廢清法裁處一千兩百元到六千元，並依水污法規定裁處三萬到三百萬元。
文化局說，該公司本月十五日提出申請後，由於申請書寫得太過簡略，因此遲遲沒有通過，內容更沒提到要用鹽巴代替雪景，即逕自拍攝，文化局不再給予該公司影視拍片協助，也將對本縣特殊環境生態地區的協拍嚴格審查，並要求切結保證不可傷害環境生態。
環境鹽分突增加 危害溪中生物
大兼公司事後發出簡訊向宜蘭縣政府道歉指出，「拍攝時盡力用各種方式降低污染，拍攝後也留所需人力清理現場盡力復原，但雖如此，還是非常遺憾傷害已造成，本公司對此事件致上最高歉意」。
荒野保護協會宜蘭分會秘書王俊明表示，環境鹽分突然增加，高山苦花魚、底棲生物都可能面臨死亡，對環境的衝擊可能比農藥還嚴重。
芃芃溫泉位於宜蘭縣大同鄉英士村，屬野溪溫泉，因地處深山，因此仍保有相當的原始山地風貌，遊客前往泡湯同時，可欣賞山水風光、聆聽蟲鳴鳥叫，享受野溪溫泉的泡湯樂趣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 桃市》加速航空城 推蛋黃、蛋白區脫鉤
- 池上種米拿特等獎 16萬穀金捐母校
- 自由廣場》以主動斷交對付雪崩威脅
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 萬壽菊花海 大溪區「金」豔
- 〈旅遊的滋味〉振翅飛翔的白鴿車站
- 林志玲挺五月天放送長腿 阿信抱不到結屎面
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 華千涵入戲深 不捨斷開陳謙文
- 癌末童發起男人擦指甲油 募8千萬善款
- 劉曉波遭囚7週年 港人遊行要求釋放
- 台中擴散不佳空品差 9站不良2站紫爆
- 自由廣場》都是獨裁者的豬隊友
- 省諮議會現址 將轉型INGO中心
- 梵蒂岡萬人彌撒 教宗籲憐憫戰火兒童
- 〈戀愛翹翹板〉男友外派延誤婚事 返台無期孤單難耐
- 穀保OB賽》在校生穿丁字褲跳舞 陳琥︰還好我畢業了
- 辱罵警察連聲╳ 判賠慰撫金5000元
- 檢方查自肥 川普決解散基金會
- 〈熱門族群〉供不應求 矽晶圓股漲價有理
- 取代「九二共識」 中學者腦力激盪…不能打習大大的臉
- 〈職場開麥拉〉到底是工作重要？還是權益重要？
- 曾爆爭奪經營權 薛金長爭議不斷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MAC calls for cross-strait ties without preconditions
- 不分本外勞 都是台灣競爭力
- 民雄鳳凰母女志工 救護好搭檔
- 川普貿易政策若落實 美股蜜月期恐提前結束
- 同志伴侶證 今起開放申請
- 性別友善廁所 淡大扮宜蘭先鋒
- 苗栗多處休耕地 變賞花專區
- 德國發現二戰1.8噸未爆彈
- 品冠搶結親家 尬陳曉東熱舞
- 新北議員回娘家 95歲陳松林傳承經驗
- 南市2人鬥毆 驚動民代、「市府」
- 〈台股青紅燈〉2018年半導體將敗市
- 〈熱門族群〉電視面板輪流漲 明年首季不看淡
- 上班一族12月徵文─我跟同事吵過的架
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：撒鹽當雪景 廣告公司破壞野溪溫泉挨罰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分