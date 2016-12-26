學術倫理醜聞不斷 學者籲改革
教授升等、國家計畫申請看論文點數 重量不重質
〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕台大教授爆發論文涉及造假的學術倫理醜聞，科技部近十年共調查二五二件學術倫理案件，有一二一件查證屬實，研究論文引註、抄襲、資料造假等沉痾已久，學界質疑教授升等、國家計畫申請等僅看論文點數，加上掛名風氣盛行，審查卻不嚴謹，呼籲教育部、科技部亡羊補牢。
10年來共有121件查證屬實
科技部統計，近十年共調查二五二件學術倫理案件，其中一二一件查證屬實，歷年來違反學倫樣態包含：未適當引註、抄襲、研究計畫雷同、研究資料造假與其他項目，且未引註及抄襲比例高，比例各約卅五％與卅六％，其中資料造假幾乎每年都會發生一到三件，可見心存僥倖之徒難滅。
台師大名譽教授吳武典分析，學倫案基本是學者自律問題，剽竊與造假定義較明確，抓到必嚴懲，但起因是台灣過於看重「論文點數」，累積點數才能升等、申請經費等，衍生「按件計價」糟糕現象，呼籲不要再以量取勝，避免學界走火入魔。此外，學界「掛名」問題嚴重，如指導教授掛名學生論文卻未必付出心力；又如學者引進最新研究機器，便能壟斷相關研究，一旦掛名論文出包，道德責任也跑不掉。
教育部近日請美國學術倫理辦公室（ＯＲＩ）前副主任戴爾伯格幫大學惡補，他指出，曾調查有一．九％學者坦承偽造或杜撰研究，僅十四％自認可辨造假，而半數人看見造假卻不採取行動；若大學沒開除造假者，就代表不認真審視學倫。
教育部說，將修改專科以上教師聘任辦法，教授升等採多元升等，論文設下最多五篇的上限，避免量化陋習；也思考在教授聘約納入違反學倫條款。另，碩、博士生涉及論文抄襲，絕對取消學位，不過教授跟學校是契約聘僱關係，只能要求學校督導，將推動各校成立學術倫理辦公室，要求教師負起責任。
科技部表示，早期「研究績效指標（ＲＰＩ）」確是透過論文數量與點數評比，但已取消，針對學倫問題擬四面向改善：一、透過學倫教育加強科研人員自律；二、要求科研單位建立學倫自律機構，不達標將限縮申請；三、強化學倫案經費追回與扣繳；四、與教育部合作解決學倫問題。另外界質疑過往學倫案未公布名單資料，將研議公開機制。
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