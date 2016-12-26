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英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

廖俊智小檔案

2016-12-26

▲經歷：中央研究院院長

美國國家工程學院院士

美國國家科學院院士

美國發明家學院院士

Easel Biotechnologies共同創辦人

加州大學洛杉磯校區化學與生物分子工程系系主任

美國德州農工大學化工系助理教授、副教授

工研院高級研究顧問委員會委員

中油公司綠能研究所顧問

▲學歷：美國威斯康辛大學麥迪生校區化工所博士

臺灣大學化工系學士

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標題：廖俊智小檔案


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2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
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