星期專訪》中研院長廖俊智︰急盼萬靈丹 台灣恐走偏

2016-12-26

記者黃以敬、吳柏緯／專訪

各界積極呼籲強調創新研發及產業升級之際，回國接掌中研院屆滿半年的中研院院長廖俊智，卻直言憂心台灣恐怕走偏，大家不要太急、太希望有萬靈丹，呼籲台灣要重新做好基礎研究，也不能只追求投資大、風險高的新藥、明星研發，可開發更多輔助型產業，引導博士人才思索更多元的創業、就業機會，也把科研經費賺回台灣。

對於中研院歷經浩鼎案、院長遴選爭議不斷，曾強調以「家裡有事、回家幫忙」心情接任院長的廖俊智則強調，中研院已重上軌道，是國家實驗室、也是國家智庫，要幫台灣研究扎根，也希望找出有未來性的發展方向。

沒有作好基礎 就沒辦法永續發展

Ｑ：上任後呼籲推動基礎科研，與台灣希望有明星研發及產業升級的期待方向不同？

Ａ：我知道大家很急、希望有萬靈丹，讓台灣出現科技或產業奇蹟，但這是不太可能的事。希望社會不要太短視近利，要看長遠。台灣要短期有成功，但更要永續的成功，若沒有作好基礎，就沒辦法永續發展。

我呼籲政府要增加基礎科學預算，不是說就不做應用科學，是因現在已有很多人要做應用研發創造收益，但基礎科學做的相對少；兩者應並重。台灣做基礎研究不被重視，所以研究者都很灰心，找不到學生，陷入不好循環。

應用研究則不斷縮短研究時程，重視商業化、能否技轉、投資報酬率多少；越來越強調量化，反而犧牲了很多細節的扎根。我們應讓社會了解，要重視內容，而非強調考第幾名、國際排名多少，這樣就走偏了。

所謂基礎是，基礎的科學研究或工程研究，或短時間還沒辦法看見商業化可能，但對未來有所影響與可行性。這樣的東西應要支持，才有源源不絕的科技發展。

國外的研究競爭非常強，我過去在國外的研究計畫通過率有十％就偷笑了，但台灣研究通過率卅％、四十％甚或更高，計畫研究時間太短、一年期、兩年期，而且不斷做考核，讓大家沒時間做研究，解決問題時間變少。賺錢很重要、拚經濟很重要，研究過程中能技轉當然就去做、能創業就創業，但整個社會應更重視知識與求知過程，而不是重視誰多拿誰少賺，這樣風氣很不好。

接任中研院長時提出「以研究帶動學術與社會進步」、「重質不重量，追求對學術與社會有貢獻」等。台灣社會花太多時間想要研發能快速造成經濟發展，本質應是社會進步、產業發展，我們需要新做法、新方向，要短期就能創造產值的研發，其實可引進人才或從國外技轉都可以，但台灣研發實力終究沒真正深根。台灣過去幾十年似乎都在想短期發展，不是不好，但近程目標與遠程目標也很重要。

推動研發輔助產業 解決兩大難題

Ｑ：藍綠政府過去都一再列出生技、資訊、綠能不同明星產業目標，但院長近期提出輔助型產業的思考方向？

Ａ：建議推動研發輔助型產業，是希望可解決兩問題，一是碩博士人才就業問題，國內每年產生近四千名博士，但不到一千人順利就業，這些人工作又多以學校為主。未來少子化、學校關門，不要博士生了？還是經濟發展、科學發展都仰賴外人，都不對。

二是台灣現有一百元科研經費，四十塊是用來買儀器、藥材、試劑、軟體等，大多向國外購買進口，如能把這四成經費留在台灣，不但增加就業機會，也能增加ＧＤＰ產值。未來全世界都要仰賴創新研發帶動經濟，研發產能會越來越擴大，誰去賣周邊東西給這些研發者？目前都是先進國家，美、日、歐洲等，各國都要花錢買。

希望這些博士們唸書做研究時，可想想研究除追求明星級終極目標，還有許多創業就業機會，例如做研究都需藥品、試劑、儀器等，研究生可能就會做出比國外好的產品。這些都可轉成研究輔助產業，很多美國科技公司都是這樣開始的。

這是台灣年輕人可做的，且成功門檻較低，不像生技新藥創業的門檻高且風險多，也不像電子業或化工業創業要較大規模及資金，會否成功是未知數。但開發試劑、設備讓實驗室用，較簡單，且可有高、中、低階不同人員投入，也可生醫、機械、電子等跨領域整合，又可從小規模做起，符合台灣人喜歡做中小企業的特質，更可創造較多就業機會。

這種產業在台灣不是沒人做、卻沒被重視，希望政府能鼓勵這樣的多元產業發展。也希望博士生在求學或做實驗階段就能有新思考，多思考哪些是可發展的。這也不妨礙基礎研究。

Ｑ：院長回國服務，外界也期待能為台灣生質能源找出新方、成另一明星產業？

Ａ：能源問題很複雜，全世界都一樣。台灣要抓穩方向，例如台灣有很好的風場，也有太陽能的發展條件；每個問題都有解答，但每個解答其實都有問題，有一好就沒兩好。目前較大問題是全世界要朝節能減碳方向，特別像台灣沒石油、煤炭，更加需要利用有限的天然資源，目前就須從太陽能、風力著手，能做多少算多少。

至於生質能源，台灣的生質原料其實不夠多，可做的是技術輸出。例如東南亞的原料足夠，台灣可把技術輸出爭取商機。台灣應把全世界當成場域，產業要轉型，就要思考以技術輸出取代傳統產品輸出。研發技術不一定要在原料、土地及環境負荷量有限的台灣設廠，也可到世界各地投資、設廠。讓研發或人才都有更多發展機會。

與大學合作 增加整體科技預算

Ｑ：中研院的研究方向會先調整？中研院遭遇浩鼎案的技轉爭議等危機改善了？

Ａ：談個案並不適合。至於中研院的技轉改善，我認為已上軌道，制度會很快改善。智財技轉委員會報告近日就會提出，主要參考國外科研單位機制去改進，雖然過去中研院有漏洞，但把漏洞補起來就不會差太多。

中研院的技轉爭議並不複雜，最大爭議其實是該不該技轉？中研院應不應該拿了國家經費做研究，然後讓自己獲利？有些人站在極端，認為拿國家錢就不該技轉，要免費讓大家享用，也有人說，大學可以、中研院不行，因是公務人員。但這恐已和時代脫鉤，如果研發沒有專利，就無法為社會所用，就沒人願意做、願承擔風險。

國外已沒有這些爭執，但台灣還有，目前要釐清的是，法律上技轉哪些事情該做、不該做？這些沒辦法從科技層面解決，還是應就法律層面檢討。只要科技基本法放寬及畫好界限、把原則性問題釐清並取得共識，未來要怎麼技轉、揭露都不是太難問題，只要把規範訂好並落實。

真正重要的是，台灣及中研院到底有無好東西可技轉？要讓研究人員好好研究。如果還沒有任何成果，就要疲於奔命被審核或綁手綁腳，哪會有真正有價值的研究可轉。

Ｑ：先前院長遴選，掀起中研院與院士會議定位之爭；迄今，中研院又需面對與大學競爭聲浪，接任院長半年，如何定位中研院？如何與台灣社會對話？

Ａ︰中研院與大學應是互補、合作，而不是敵對，即便競爭、也是良性競爭；應要一起增加整體科技預算、把餅做大。

至於院士會議，院士都是學術界人士，最大特點就是各有不同意見，所以希望是各種意見能一起討論。院士很清楚、是榮譽職，也會討論給國家建言，但沒有決策權。但不論國內外院士，都很關心台灣、願盡心力，所以外界不能說院士在雲端或象牙塔，要尊重院士會議的主體性，就算院長主持會議，也不需更不會主導院士意見。

我強調要做好基礎研究，也是要彰顯，中研院未必站在第一線去解決民生需求，但應是替國家發展找出有未來性的方向，也做好扎根，地基打得深、房子越高越穩。中研院是國家實驗室，國家有急難如ＳＡＲＳ，可藉研究成果解決問題；同時也是國家智庫功能，只要是台灣社會關注的問題，就應找出中長期可行方向，帶動社會往前走。