本週汽、柴油價格不變

2016-12-26

中油公司依浮動油價機制計算，本週各式汽、柴油的價格均不作調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。台塑石化本週油價也維持不動。（記者歐祥義）