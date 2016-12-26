本週汽、柴油價格不變
2016-12-26
中油公司依浮動油價機制計算，本週各式汽、柴油的價格均不作調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。台塑石化本週油價也維持不動。（記者歐祥義）
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