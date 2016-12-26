明起轉冷 元旦可望回溫

2016-12-26

今天全台各地天氣多雲到晴，高溫可達28、29度，不過週二開始受冷氣團影響，北台灣高溫不到20度，低溫僅剩14、15度；週三、週四最冷，加上南邊來的水氣影響，各地濕冷，北台灣沿海空曠地區低溫甚至在12、13度左右，玉山有機會降下今年入冬第一場雪。

氣象局表示，下週日、2017年元旦起，東北季風減弱，清晨較冷，白天氣溫將回升，預估北台灣高溫可到25、26度，中部以南可到28度。

今天中南部仍空氣不佳，中部空品指標（AQI）將達「警戒橘」，雲嘉南及高屏則恐達「不良紅」，指標污染物為細懸浮微粒PM2.5，民眾仍須注意。

（記者甘芝萁、楊綿傑）