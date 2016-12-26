氣候異常 產量青黃不接 芭樂每公斤飆150元

2016-12-26

創新高價 下月中旬才可能回穩

〔記者陳文嬋、林彥彤／綜合報導〕高市芭樂產量全國第一，經濟產值達十六億元，今年因氣候異常，造成芭樂產量減半，隨中部芭樂季末，南部芭樂又缺貨，物以稀為貴效應下，拍賣價創下歷史新高，每公斤飆到一百五十元，預期明年一月中旬價格才會回穩。

全國芭樂種植面積七千多公頃，年產量十五萬公噸，其中高雄芭樂種植面積二千六百多公頃，年產量五萬多公噸，佔全國總產量三成，排行全國第一名，以燕巢區牛奶芭樂最有名，占地一千六百多公頃為大宗。

今年因氣候異常，三個颱風接連襲台，重創南部芭樂產業，造成倒伏、掉果，產量大減一半，農民只能無奈復耕，還有農民全軍覆沒，被迫全面重新種植。雖然芭樂一年四季都能結果，但生長期需要一年，期間完全沒有收入。

近來隨中部芭樂產季進入尾聲，南部復耕芭樂少之又少，隨天氣變冷，芭樂生長期減緩，造成市場供不應求。昨天芭樂平均批發價格為七十六．五元，去年同期則為五十七．二元，其中上等貨更是一連兩天每公斤高達一百五十元，創下歷年來最高價，比去年漲了二倍之多。

農糧署表示，芭樂因青黃不接導致價格飆升，預計一月中旬，才會有大量的芭樂產出，屆時價格會降許多。

風災橫掃 應景耶誕紅賣相欠佳

除了芭樂物以稀為貴，連應景的耶誕紅產量也受颱風影響明顯減少三成，加上入冬後仍持續高溫，耶誕紅的轉色沒以往好看，導致賣相不佳；不過接下來新年的應景花卉，如百合、劍蘭等會相繼上市，為平衡供需兩面，政府計畫在農曆年前一週增加一成的釋出量，讓民眾可買到價格合理的新鮮花卉。