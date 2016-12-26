過好年 國道客運春節不漲價

2016-12-26

元宵節前後才調整票價

〔記者甘芝萁／台北報導〕一例一休實施後，國道客運業者因成本增加，將提出調高票價措施，不過交通部公路總局昨表示，已協調各家國道客運業，春節前不漲價，元宵節前後再調整票價。

中華民國公共汽車商業同業公會全國聯合會祕書長方森德說，國道客運業者目前都在核算增加的人事成本，首都、統聯客運已向公路總局提出票價調整案。首都已公告將於明年元月起調漲票價，明年一月五日起，宜蘭線全票漲二到八元；不過因公路總局考量農曆春節民眾搭車需求，協調業者在農曆春節前仍維持現行票價，業者只能同意。

國光客運董事長王應傑表示，預估國光客運因一例一休上路後一年人事成本將增加一．八億元，國光客運每條路線的優惠價格將會調漲約十％到十五％，全案今天會送公路總局審核。

國光優惠價漲10～15％

公路總局表示，國道客運業者為吸引、鼓勵民眾搭乘國道客運服務，長期以來實售票價都低於核定票價上限，目前首都及統聯已向公路監理機關申請備查調整縮減現行相關票價優惠幅度，但仍低於核定票價上限。

國旅卡8000元不限辦團遊

此外，政院日前宣布，明年起公務員國旅卡將限定一半額度（八千元）要用在國內團體旅遊套裝行程及台灣觀巴行程，遭公務員強烈反彈。觀光局強調，八千元並不一定要用在團體旅遊上，公務員可以向旅行社購買套裝行程，包括台鐵或高鐵加上酒店式的套餐，透過自由搭配選擇商品，一人也可以出遊，且價格還會比自己上網分開訂購便宜。

觀光局指出，例如台北—墾丁高鐵假期套餐是現在台北粉領族最愛，公務員可以週五上午搭高鐵南下到左營，再轉台灣好行搭墾丁快線到搭配的飯店，日期、時間、飯店自己組合，這種彈性自由的做法，將會規劃納入旅遊補助內。

觀光局也將在近期辦理旅行社、旅館、民宿、遊覽車、遊樂業及觀光工廠等觀光產業媒合會，包裝出更多的套裝行程，讓民眾自由選擇。