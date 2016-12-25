耶誕「開趴」熬夜狂歡 留意溫差大
2016-12-25
記者吳亮儀／台北報導
耶誕節連續假期到，不少人已經開始到處跑趴，不過醫師提醒，氣溫變化大、熬夜狂歡後，身體抵抗力下降，非常容易感冒，提醒民眾多注意。
馬偕醫院家醫科醫師黃銘源說，以往過節若氣溫溫差大，加上民眾熬夜玩，會影響身體免疫力，之後的確會有很多民眾掛病號。
黃銘源建議，出門參加活動最好採「洋蔥式穿法」，到室內就脫外套，一到戶外記得穿上保暖衣物，才不會因冷熱溫差大而著涼、感冒。
另外，許多人開趴狂飲，結果酒後嘔吐、宿醉，甚至嘔出血。台北榮總腸胃科醫師黃以信表示，這叫「馬魏氏症候群」，因酒後急性腹內壓力上升，讓胃和食道交接處的黏膜產生撕裂傷，再造成上消化道出血，年底耶誕節、跨年和尾牙一連串活動後，這類急診患者還不少。若吐血過多，要及早就醫檢查。
多喝水、吃水果可解宿醉
黃以信建議，喝酒前最好吃點含蛋白質和脂肪類食物墊肚子，慢慢喝才不傷身體。
至於宿醉怎麼解？黃以信說，多喝水、吃水果就好，不用聽信太多偏方。
也有不少年輕人在耶誕節、跨年開趴喝酒助「性」，高雄榮民總醫院泌尿科醫師簡邦平表示，他看過不少年輕人參加派對時帶「威而鋼」，但他提醒，酒喝多了，吃威而鋼也沒用。
簡邦平指出，喝一點酒是好的，幫助心情放鬆，「表現」會不錯，但喝多了容易嘔吐、暈眩，反而「提不起來」，且酒精會使藥物吸收效果打折，建議年輕人靠自己就好，別太使用藥物。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 挨撞又被求償200萬 顏損女學生跳樓亡
- （影音）林志玲昔日遭酸破音 站台五月天開口唱結果是...
- 國民黨今辦反核食遊行 立院黨團要黨中央「理性溫和」
- 戴資穎簽名會 球迷熱情相挺
- 議員肯定認真做事 但評價不一
- 竹市感恩晚會 表揚3城市英雄
- 軍事交流》台美互訪 明年將各增至300件
- 國道一號林口深夜車禍 疑兩車追撞一車側翻
- 【第十二屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】 吳佳駿／新兵戰鬥指南
- 兄弟留恰恰 月薪喊破80萬
- 報復川普？中國重罰通用 波音也剉咧等
- MLB》天使1年1.2億 簽下大聯盟腿哥
- 美聯邦存保遇駭 疑幕後黑手是中國
- 柯瑞明尬大帝 耶誕大餐必點
- 開發大肚山科技走廊 環團質疑強碰斷層帶
- 與F16飛行員通話 蔡總統讚Good job
- 恭喜！八三夭團長閃婚了
- 幫母腳底按摩 收容人淚汗俱下
- 墨西哥科利馬火山噴發 火山灰直竄天際
- 平安夜北門3古蹟 亮起來了
- 謝震廷不想再躲藏 女友台上愛相隨
- 智利發生規模7.6地震 已發布海嘯警報
- 賭場藏身飛鏢BAR 耶誕前夕被破獲
- 〈生活大補帖〉幸運 可以分享
- 記者會丟麥拒受訪 吳克群道歉文有玄機
- 中國螞蟻金服平台 爆公司債違約
- 潘孟安就職2週年 教養院當志工
- 回應張忠謀 央行：創新若讓技能普及化 可改善分配不均
- 外銷產業併購漏洞 公平會補救
- 漁村小學擁魚塭 多元課程先「摸魚」
- 美濃採毛豆 鄉親重溫舊夢
- 國際花毯節登場 四大亮點吸客
- 鄭麗君邀新住民 共賞再見瓦城
- 川普效應！軟銀鴻海台塑 布局美國製造
- 基襪海外大戰 第一趴相中倫敦
- 日職》「野球番長」染毒入獄 坦言「毒品是惡魔」
- 俄國防部：墜毀軍機92名乘客 全數罹難
- 網友痛罵腦殘 難怪被列國際第三無知
- 米亞星世界：2016.12/25～12/31
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：耶誕「開趴」熬夜狂歡 留意溫差大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分