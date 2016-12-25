耶誕「開趴」熬夜狂歡 留意溫差大

2016-12-25

記者吳亮儀／台北報導

耶誕節連續假期到，不少人已經開始到處跑趴，不過醫師提醒，氣溫變化大、熬夜狂歡後，身體抵抗力下降，非常容易感冒，提醒民眾多注意。

馬偕醫院家醫科醫師黃銘源說，以往過節若氣溫溫差大，加上民眾熬夜玩，會影響身體免疫力，之後的確會有很多民眾掛病號。

黃銘源建議，出門參加活動最好採「洋蔥式穿法」，到室內就脫外套，一到戶外記得穿上保暖衣物，才不會因冷熱溫差大而著涼、感冒。

另外，許多人開趴狂飲，結果酒後嘔吐、宿醉，甚至嘔出血。台北榮總腸胃科醫師黃以信表示，這叫「馬魏氏症候群」，因酒後急性腹內壓力上升，讓胃和食道交接處的黏膜產生撕裂傷，再造成上消化道出血，年底耶誕節、跨年和尾牙一連串活動後，這類急診患者還不少。若吐血過多，要及早就醫檢查。

多喝水、吃水果可解宿醉

黃以信建議，喝酒前最好吃點含蛋白質和脂肪類食物墊肚子，慢慢喝才不傷身體。

至於宿醉怎麼解？黃以信說，多喝水、吃水果就好，不用聽信太多偏方。

也有不少年輕人在耶誕節、跨年開趴喝酒助「性」，高雄榮民總醫院泌尿科醫師簡邦平表示，他看過不少年輕人參加派對時帶「威而鋼」，但他提醒，酒喝多了，吃威而鋼也沒用。

簡邦平指出，喝一點酒是好的，幫助心情放鬆，「表現」會不錯，但喝多了容易嘔吐、暈眩，反而「提不起來」，且酒精會使藥物吸收效果打折，建議年輕人靠自己就好，別太使用藥物。