High到最高點 29歲毒咖「腦中風」

2016-12-25

圖．文／張維傑

一群年輕人在聚會中High到最高點時，29歲的阿豪（化名）突然倒地昏迷不醒，眾人七手八腳將他送到急診。

緊急開顱保命 卻成植物人

醫院檢查發現，阿豪的血中安非他命濃度破表，電腦斷層掃描顯示，右大腦基底核出血約120CC合併腦室內出血及腫塊效應，確診為出血性腦中風，在緊急開顱手術後救回一命。

可惜的是，命是保住了，卻左側偏癱，成了植物人，年輕的生命被毒品害慘了，令人惋惜！

腦中風分為「缺血性」及「出血性」二種類型，缺血性中風指的是腦血管阻塞，出血性中風是因血管破裂造成血塊。年輕型腦中風，也就是45歲以下的中風者約有6成都是出血性中風，其中男性約佔了7成。

近來國內中風患者有愈來愈年輕化的趨勢，毒品濫用也是主要原因之一。

根據研究顯示，毒品除了造成青少年心臟、腎臟、膀胱機能受損，嚴重者還會導致腦細胞萎縮、退化，甚至認知異常。

長期吸食安非他命更會造成血管炎、血管彈性下降。尤其在吸毒趴中，常混合不同種毒品，再加上酒類、飲料催化，將導致腦內血管迅速擴張，大腦血量大量增加。同時也因為興奮劑的效果，造成血壓瞬間上升導致血管無法負荷而破裂出血。這類情形通常是大面積出血、瞬間顱內壓增加，造成病人重度昏迷，甚至癲癇發作。

中風病人常會留下相當的行動障礙後遺症，不只是病人本身喪失工作能力，連帶生活自理能力也會出現問題，往往需要他人長期照顧，對家庭甚至整個社會都是相當大的負擔。

腦中風絕對不是意外，它是可以預防的，奉勸年輕人要遠離毒品，人生才會是彩色的。

最近天氣開始轉變，更要提醒民眾，天氣劇烈變化會提高血管疾病的發生率，老年人有高血壓或心律不整，在氣溫驟降時，易控制不良引發腦中風。故在天冷季節，應注意保暖、多量血壓、規則服藥。

（作者為彰化秀傳紀念醫院腦神經外科醫師）