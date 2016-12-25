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助弱勢圍爐 募款僅達6成

2016-12-25

年關將近，許多弱勢家庭想圍爐也難，現代婦女基金會籌劃在農曆年前於台北、新竹及台南共舉辦3場「弱勢家庭圍爐活動」，讓弱勢媽媽實現和孩子圍爐團聚的夢想，也將提供弱勢家庭孩子小紅包，目前募款僅達6成，還待熱心人士捐助。

單親媽媽小云遭受家暴而離婚，目前還是低收入戶。她說，去年就曾參加圍爐活動，不僅孩子開心，自己也難得有完全放鬆的時間，這樣的鼓勵與溫暖，是支撐她努力工作的動力之一，期許可以儘早擺脫低收入戶身分，雖然現在「暫時」仍接受大家協助，但過兩年，也可以成為助人的人。

（記者楊綿傑）

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