加國台人傳愛 義助敘國難民

2016-12-25

敘利亞內戰難民流浪到加拿大，但存在語言及生活的隔閡。移居加國的台灣人朱啟誠及薛穎青夫婦以自身移民的經驗，對無助心情感同身受，跟隨慈濟基金會的腳步協助難民，也鼓勵已安定落腳者站出來當志工，協助其他同胞。

14年前移居加拿大的薛穎青回憶，當初剛移民時也是忐忑不安又惶恐，很希望有人適時伸出援手。朱啟誠也說，雖然一開始也遇到防備心強的難民，反過來質疑為什麼免費伸出援手？除了解釋動機，他也邀約難民們將來有能力可以一起回饋社會，後來這些受助者安定後不只捐款，也真的來當志工。

（記者楊綿傑）