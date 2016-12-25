桃機客運量破4千萬 晉A級機場

2016-12-25

慶祝桃園國際機場年度客運量突破4000萬人次，晉升為A級國際機場，目前每天有超過11萬名旅客進出，桃機昨日舉行「桃園國際機場4000萬人次特展」，展出珍貴歷史影片及老照片。行政院長林全在開幕儀式中表示，桃園機場旅運人次突破4000萬是歷史里程碑，期待未來公務部門及桃機公司一起努力，提升服務品質，讓桃機成為國家的驕傲。

林全談到6月2日桃機淹水事件，他指出，藉由管理團隊的改變與努力，爭氣地解決問題，希望大家證明給國人看，桃園機場就是和以前不一樣。

（記者朱沛雄）