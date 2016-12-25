台塑化下週汽柴油持平

2016-12-25

台塑石化昨宣布，考量近期國際油價走勢與國內市場競爭力等因素後，週一汽、柴油價格均不調整，汽、柴油參考零售價格不變，92無鉛汽油每公升24.8元、95+無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.6元、超級柴油每公升22.3元。

（記者鄭琪芳）