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興航工會突襲總統官邸

2016-12-25

昨日下午5點30分左右，復興航空企業工會無預警集結30多人到總統官邸抗議，隔著憲警與高牆，不斷高喊：「復興關廠、總統出面！」工會顧問林佳瑋表示，昨晚是平安夜，想讓總統知道，開心過平安夜的同時還有很多勞工因為失業心情鬱悶；興航宣布解散已過1個月，希望蔡英文出面協助。

興航工會之前曾到總統府遞交陳情書，事後接到的回文只說讓交通部處理。林佳瑋說，這已不是單一部會能夠處理的事情，放任企業惡性倒閉，政府若不好好處理，可以想見會讓台灣勞動環境變得更差。

（記者鄭瑋奇）

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  • 興航工會無預警突襲總統官邸，訴說很多失業勞工的平安夜一點都不平安。（取自復興航空企業工會臉書）

    興航工會無預警突襲總統官邸，訴說很多失業勞工的平安夜一點都不平安。（取自復興航空企業工會臉書）

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