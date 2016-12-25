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超扯！ 劇組溪床倒鹽造雪景

2016-12-25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉著名野溪溫泉梵梵溪，傳出有影視公司到此拍片，疑似為了製造雪地效果，在溪床撒了好幾包鹽，網友痛罵「是拍戲還是來破壞生態」、「苦花都死光了」。宜蘭縣環保局代理局長康立和說，已接獲投訴，昨傍晚已去現場拍照存證並初步清除，今天上午將再派員到梵梵溪調查，若撒鹽破壞大自然生態，將對行為人開單告發。

黃姓網友在臉書社團「宜蘭知識+」貼文，他以「大同鄉英士村梵梵野溪溫泉下雪了」為題，PO上多張照片，畫面顯示梵梵溪溪床布滿白色結晶物，放眼望去宛如雪景。黃姓網友指出，目睹溪床上有鹽巴空袋，溪床上白色結晶物是鹽巴，現場聚集許多工作人員，應在拍片。

圖文PO出後，網友交相撻伐，「這超扯」、「拍攝就拍攝，幹馬撒鹽」、「鹹死在溫泉裡怎麼辦」、「我還以為是真的雪」、「宜蘭的好山好水就是被這些人破壞了」。

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  • 網友目睹溪床上有鹽巴空袋。（取自宜蘭知識+）

    網友目睹溪床上有鹽巴空袋。（取自宜蘭知識+）

  • 宜蘭縣大同鄉梵梵溪，傳出外景單位到此拍片，在溪床撒大批的鹽，製造雪景。（取自宜蘭知識+）

    宜蘭縣大同鄉梵梵溪，傳出外景單位到此拍片，在溪床撒大批的鹽，製造雪景。（取自宜蘭知識+）

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