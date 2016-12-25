好天氣到明天 週二起全台濕冷
2016-12-25
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台好天氣將持續到週一，不過週二起東北季風南下，全台有機會降雨，台北市低溫將下探十五度，差一度就達到冷氣團等級，空曠地區更有機會下探十四度。此外，今天全台晝夜溫差都大，早出或晚歸的民眾，不妨帶件可穿脫外套。
今日白天起東北季風減弱，只有東半部地區與北部山區有零星降雨，氣溫持續回溫，今、明兩日北部白天高溫預計來到廿六至廿七度、中南部廿八至廿九度，不過北部低溫只有十七至十八度、中南部十七至十九度，晝夜溫差不小。
好天氣適合出遊，今年十二月廿五日行憲紀念日還是勞工國定假日，不少人有三天連假，高速公路局表示，昨日車流量及交通型態與一般週末假日類似，沒有特別爆量，預期今日可能還是國五北返車潮較需注意。
週二起東北季風南下，影響時間將持續至週五，氣象局表示，這波東北季風稍微有點水氣，加上納坦颱風進入南海後，外圍環流也將為台灣帶入水氣，週二起全台都有機會降雨，當中以桃園以北、宜蘭、高雄、屏東、台東降雨機率較高。
溫度方面，週二至週四北部低溫大約都在十四至十五度，中南部與花東下探十六至十九度，預期廿八日清晨會最冷。
週五轉乾冷 週六開始回暖
氣象局表示，這波東北季風有水氣，風大、水氣多，體感溫度就會覺得較冷，預計影響至週五，不過週五就會趨緩，逐漸轉為乾冷天氣型態，中南部將會是多雲天氣；週六氣溫會再回升。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 挨撞又被求償200萬 顏損女學生跳樓亡
- 兄弟留恰恰 月薪喊破80萬
- 基襪海外大戰 第一趴相中倫敦
- 林明憲第二春 明年重返校園
- 柯瑞明尬大帝 耶誕大餐必點
- 〈看門道評味道〉干貝再小也鮮美
- 耶誕節放送愛 科大生偏鄉「童」樂會
- SBL》林宜輝砍本季新高27分 率達欣暢飲台啤坐穩龍頭
- 中國螞蟻金服平台 爆公司債違約
- （影音）林志玲昔日遭酸破音 站台五月天開口唱結果是...
- 報復川普？中國重罰通用 波音也剉咧等
- 發夾克、盛飯添菜 林佳龍訪視街友
- 中台灣原民文化嘉年華 展4縣市原味工藝
- 千萬跑車追撞March 一樣慘重
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急起飛
- 女星遭持刀劫財色 淚崩跪求記者保密
- 騎士狂扯籃網 「豪」累了嗎？
- 共軍航艦跨海訓練 開赴西太平洋
- 自由廣場》灣生 真相與全像
- 軍事交流》台美互訪 明年將各增至300件
- 平鎮神救援 扳倒甲子園冠軍
- 國道一號林口深夜車禍 疑兩車追撞一車側翻
- 創作不懈 八旬潘元石獲台南文化獎
- 3大景點亮相 屏東一路響叮噹
- MAKIDAI挺師弟 車禍重傷
- 柏林恐攻兇手暢行歐洲 極右政黨：快廢除申根！
- 國際花毯節登場 四大亮點吸客
- 藍8縣市北京展銷 張志軍：不會是最後一次
- 中山高4車連環撞 21傷塞翻天
- 男碩士生約少男援交 鬼扯寫論文要用到
- 台灣百合復育 潮境公園種百株花苗
- 中國封殺 一年再一年// 盧廣仲演唱會突喊卡
- 日本人第一次過耶誕 就在1552年
- 小繆思 只是一隻魚
- 官方發送月曆 議員批品質不齊
- 社會愛心耶誕禮 孩童拆禮紅眼眶
- 戴資穎簽名會 球迷熱情相挺
- 智利發生規模7.6地震 已發布海嘯警報
- 歐巴馬簽署國防授權法案》學者：台美交流具突破性意義
- 基隆海洋文學獎頒獎 2專書亮相
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：好天氣到明天 週二起全台濕冷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分