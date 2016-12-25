好天氣到明天 週二起全台濕冷

2016-12-25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台好天氣將持續到週一，不過週二起東北季風南下，全台有機會降雨，台北市低溫將下探十五度，差一度就達到冷氣團等級，空曠地區更有機會下探十四度。此外，今天全台晝夜溫差都大，早出或晚歸的民眾，不妨帶件可穿脫外套。

今日白天起東北季風減弱，只有東半部地區與北部山區有零星降雨，氣溫持續回溫，今、明兩日北部白天高溫預計來到廿六至廿七度、中南部廿八至廿九度，不過北部低溫只有十七至十八度、中南部十七至十九度，晝夜溫差不小。

好天氣適合出遊，今年十二月廿五日行憲紀念日還是勞工國定假日，不少人有三天連假，高速公路局表示，昨日車流量及交通型態與一般週末假日類似，沒有特別爆量，預期今日可能還是國五北返車潮較需注意。

週二起東北季風南下，影響時間將持續至週五，氣象局表示，這波東北季風稍微有點水氣，加上納坦颱風進入南海後，外圍環流也將為台灣帶入水氣，週二起全台都有機會降雨，當中以桃園以北、宜蘭、高雄、屏東、台東降雨機率較高。

溫度方面，週二至週四北部低溫大約都在十四至十五度，中南部與花東下探十六至十九度，預期廿八日清晨會最冷。

週五轉乾冷 週六開始回暖

氣象局表示，這波東北季風有水氣，風大、水氣多，體感溫度就會覺得較冷，預計影響至週五，不過週五就會趨緩，逐漸轉為乾冷天氣型態，中南部將會是多雲天氣；週六氣溫會再回升。