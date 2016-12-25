地兜位？高職生圖說舊地名故事
〔記者翁聿煌／新北報導〕「草屯」為什麼叫草屯？台灣人都拜觀音，為何只有桃園市有「觀音」區？許多老舊地名背後都有故事，新北市復興商工廣告設計科學生找出舊地名傳奇，連結台灣的歷史情感記憶；另一組學生想要決定未來的新台幣和護照等票卡的模樣，在他們的創意和巧思下，國家的門面設計更有朝氣與活力。
學生張佩雯說，「地兜位？」小組討論題目時，想到生活周遭常有特殊地名，成員找書查資料、假日實地探訪拍照及做筆記，發現「草屯」地名來自早期台中前往埔里的路途崎嶇，旅客往往走到草屯時，草鞋都穿壞了，要換雙新的再上路，因此舊地名為「草鞋墩」，後來改名草屯。海報以懷舊風格繪出堆成小山丘的草鞋，搭配學生自己的詩作「夫憩易草履，拾鞋屯成墩」，令人印象深刻。
學生一共製作「草屯」、「觀音」、「峨眉」、「碇內」、「新莊」、「林口」、「草濫」、「柑腳城」、「錫口」、「梅山」等十處舊地名解說海報，海報形式仿照郵票有鋸齒邊緣。學生翁靖嵐說，夢想是將來寄信時，就用台灣的舊地名郵票，「找回每一份土地的歷史情感」。
年輕化票證、鈔票
另一組學生企圖心更狂野，覺得現有新台幣紙鈔和護照的色彩和形式太暮氣沉沉，乾脆以「島ONE」為主題，思考將現有的紙鈔、護照、悠遊卡、健保卡和登機卡等票證，通通年輕化。
學生黃佩君說，經市場調查，參照歐美國家紙鈔，尋求討喜且符合台灣印象，如紙鈔以櫻花鉤吻鮭、雲豹、黑熊、蝴蝶、梅花鹿、黑面琵鷺等本土特有動物當主題，凸顯自然生態保育理念；或以台灣的原住民、民俗技藝人物等，象徵歷史文化傳承，色調豐富、繪製精美，應用價值很高。護照及各式票卡，同學也都建立全新視覺形象，一甩原本紙鈔、護照等證照給人太過嚴肅感受。
廣設科老師許得輝說，學生的設計作品完整性及成熟度高，已達到馬上可以運用的程度。
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