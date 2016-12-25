國民旅遊被嫌貴 觀光局：品質保證

2016-12-25

〔記者鄭瑋奇、李欣芳／綜合報導〕明年起公務人員的國民旅遊卡有八千元額度需參加團體旅遊或台灣觀光巴士行程，引發許多公務員反彈，也有網友批評台灣觀巴逛三條老街就要收一千兩百元，根本「坑殺不到中國客、改坑公務員」。台灣觀巴協會昨日特地說明，行程、價格都經觀光局聘請專家學者嚴選，還有合格導遊全程導覽解說，車上備有免費無線上網等服務，物有所值。

張景森發文護航 臉書被灌爆刪文

行政院政務委員張景森前天也在臉書貼文為政策辯護，強調國旅卡在國民黨執政後變成購物卡，因此推動改革。連日來引發不少具公務員身分的網友回嗆，在他臉書上留言，要求「乾脆廢除國旅卡，還我加班費！」不過，也有部分具公務員身分的網友對張的貼文按「讚」，以示支持。

張景森在臉書上表示，國民黨執政之後規定越來越放鬆，國民旅遊卡變成公務人員購物卡，只有四十四％用在觀光產業，名存實亡。

最近國內觀光環境劇變，到今年年底中客減少七十萬人，對國內觀光旅遊業發生很大衝擊，行政院採取各項行動，其中之一就是推動國旅卡改革，希望鼓勵公務員把國民旅遊卡的補助，真正用在休假旅遊，給觀光產業注入一點活水。

他坦言，原本公務員可自由支配國旅卡消費，如今多了限制，當然會有抱怨。但也有很多公務員表示，非常時期能給旅遊業支持，也算是替台灣盡一點力量。

張景森的臉書貼文引發部分公務員不滿，他昨天稍晚將該文刪除，但是不滿此政策的公務員和網友，還是不停在張景森臉書留言。張景森近期的臉書PO文，幾乎都被這些網友灌爆。

有網友批評，台灣觀光巴士行程中，逛菁桐老街、十分老街、平溪老街平日就要一千元，假日要一千兩百元，簡直坑人。

觀巴：旅遊品質佳含導遊費

台灣觀巴協會理事長呂威德說明，台灣觀巴是有統一品牌形象的旅遊服務，能直接至飯店、機場及車站迎送旅客，並提供全程交通與中、英、日文導覽解說和旅遊保險。歐洲類似的小型迷你團收費每人都要五十至一百美元不等，哪來坑殺之說？且公務員也有其他選擇。

呂威德解釋，現在一○五條行程中，有七十多條只要一人或兩人就可出團，且每天都出團，行程不僅含導遊，有些行程還含特色餐、下午茶、門票等，品質絕對有保障。

有人反駁，若騎機車、搭捷運走這些行程，恐怕花不到兩百元。觀巴協會回應，導遊的導覽解說有其專業性，當地人不見得比導遊懂得多，國旅卡政策制定本意，就是要讓公務員在公務繁忙之際，享受台灣優質遊程。台灣觀巴預估，與國旅卡結合後，年營收將可成長十五％。