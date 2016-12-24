賣散裝蛋 包材只能用一次

2016-12-24

今起禁止重複使用「塑膠籃」裝蛋

〔記者林彥彤、蔡清華、張菁雅／綜合報導〕傳統雜貨店常見用鋪上米糠或舊報紙的「塑膠籃」賣散裝雞蛋，今後若重複使用塑膠籃就屬違法行為，將要聯合查核，勸導不改善要開罰囉！

農委會宣布「生鮮禽蛋應使用一次性包材」今天起實施，批發或運送蛋都要改用「紙蛋盤」、「塑膠盒」或「紙箱」等不重複使用的材料，讓業者適應以降低疫病傳染風險；雖然政策已試行兩年，不少養雞戶及傳統雜糧店仍大嘆成本增加，估計每顆蛋平均將漲○．三到○．五元，每台斤要貴三元；不過專家贊同新政策，提醒消費者，吃蛋要注意衛生清潔。

勸導不改或一年內再犯 最高罰15萬

兩年前為防疫問題，農委會發布增訂「動物傳染病防治條例」第十四條第四項，要求「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，兩年的天緩衝期昨天屆滿，各縣市政府將啟動查核機制，若經勸導不改善或一年內再犯將開罰，可處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。在禽場或販售通路查獲都可開罰，且會往上游或下游追蹤、處罰。

市售雞蛋約有一半的散裝蛋，從養禽場就用塑膠籃盛裝運送，裡面鋪著米糠或舊報紙當防撞緩衝，在用量大的早餐店或傳統市場雜糧店都還看得到。

包材成本恐轉嫁消費者 民怨不環保

防檢局副局長施泰華表示，雞蛋重複使用塑膠籃盛裝銷售，容易造成交叉感染、散播禽流感病原或增加沙門氏桿菌感染風險等，站在防疫立場，不希望把裝過蛋的容器再帶回禽場，散裝蛋應改用不重複使用的紙箱盛裝販售。

屏東養雞學會副會長凃萬財指出，多數中、小養雞場規模不大，要再額外支付包材成本，一台斤恐會增加三元，可能轉嫁消費者。

台北市經營乾貨雜糧批發商的楊先生擔心，改用紙箱後，會增加搬運過程損耗風險。早餐連鎖店店長林君玲認為，新政策恐怕會增加垃圾量。

高雄國民市場賣零售雞蛋的雜貨舖蘇姓老闆娘驚訝地說：「明天不能賣，今天才說，實在很離譜！」台中市大隆路販賣散裝雞蛋的林姓業者也表示，雞蛋若要包裝，成本會增加，客人就會抱怨，拜託不要給老百姓找麻煩。

不過，消基會董事長陸雲則說，雖然包材會增加一點成本，但可有效避免塑膠籃一再重複使用、細菌孳生的問題，也能降低疫病傳染風險。

國泰醫院感染科主治醫師崔可忠也說，常見的沙門氏桿菌就是經由人手接觸雞蛋上殘留的雞屎後，再透過食物感染，改採一次性包裝可有效降低感染風險。