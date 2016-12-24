C肝新藥納健保 明年8千人受惠

2016-12-24

全民健保會昨天通過將治療C肝新藥納入健保給付，預估明年1月或2月上路，將開放約8000個名額。至於誰先使用？健保署人員表示，將採分期、分區方式，由消化系內科專科醫師篩選符合治療條件對象，完成登錄後，即可由健保全額支付藥品費用。

目前台灣約有55萬名C肝患者，雖然新藥治癒率極高，但一個療程甚至超過百萬元；健保署後來核定C型肝炎用藥預算約31億元，其中20億元預算用於C肝全口服新藥的給付，其餘11億元仍保留給未能符合優先使用條件，及接受傳統干擾素療法的患者。（記者吳亮儀）