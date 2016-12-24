夫是男體女基因 婚後不孕才驚覺
2016-12-24
文／郭鴻璋
一對夫妻婚後嘗試懷孕3年，仍然無法懷孕成功，因此就醫檢查。
太太檢查完後報告都在正常範圍，至於先生的外表與一般正常男性相同，沒有特別異樣，因此請先生做精液檢查，報告檢查結果為無精症。
建議先生接受進一步腦下腺性腺激素〈FSH、LH〉及血液染色體檢查，結果發現性腺激素FSH、LH升高，令人訝異的是，先生的染色體竟然是46XX（如下圖），也就是第23對性染色體是女性的「XX」，而非一般正常男性的「XY」。
46XX擁有與正常男人一樣性徵及外表，只是精液裡沒有精蟲，雖然它的性染色體是XX，但因為具備男性性器官，所以算是男人，但是骨子裡卻是女人。
發生原因為精細胞在形成精子的過程時，要行減數分裂的X及Y染色體會先聯合，彼此基因互換時，未抓到來自父親的Y染色體，而錯抓了母親的X染色體。染色體上決定性腺發育方向的基因一起受精時的過程發生錯誤，導致性腺往男性方向發育，長成了睪丸和陰莖，其發生率約為1/20000。
患者在接受適量雄性荷爾蒙治療後能有正常性生活，但因缺少Y性腺基因，所以睪丸組織沒有能力製造精子。夫妻雙方可考慮經由合法醫療機構接受捐贈者的精子進行人工生殖輔助治療（如：試管嬰兒）或領養他人的小孩，以獲得子嗣。
（作者為好韻診所暨試管嬰兒中心院長）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為了雪景效果 無良劇組竟然狂撒鹽覆蓋溪床
- 中國航母「遼寧號」到西太平洋遠訓 美日緊張了
- 員林攜手大葉 創「潮」美食
- 【第三屆台灣動畫盃】台、日10短片競賽 觀眾掌聲定輸贏
- SBL》就是打不贏！ 璞園締造鬼神的23連勝
- 解禁山地管制 立委提案修國安法
- 洪秀柱通過黨魁提前選舉 吳敦義轟影響團結
- 過年前賺一筆... 送貨員兼差詐騙車手
- 回聲谷 Happy Ending
- 辛誌揚3天投21局 日教練︰投太多了
- 台海若不和平 裘兆琳：中國夢將變噩夢
- 上班族刮中500萬 歸功愛女笑容招財
- 《要求聯合國停止表決以國屯墾案》干預歐巴馬決策 川普創罕例
- 給選手專業平台 謝淑薇發聲相挺
- 串聯四大據點 一粒麥子加入長照
- 《NBA 》豪賞柯瑞麻辣鍋 技驚全場
- 賞「星空草原」 下載APP傳「電波密碼」
- 兵源匱乏 講美傳奇拉警報
- 雙胞兒突衝上台搗蛋 男星驚嚇喊：是直播欸
- 高鐵聯外道通車 地標脊背橋先點燈
- 大方坐博愛座 府市推禮讓新標章
- 情牽烏來 原民創意婚紗、料理新體驗
- 醉叩110借廁所 40分鐘打14通送辦
- 宜蘭國小教甄榜首 賴玉帆「流浪」11年
- 偷了200元竹筍 男挨罰12萬
- 高市今年Uber移送滿百案 罰58件290萬
- 自由廣場》切莫辜負白色力量
- 金穗獎入圍 學生組破紀錄
- 臥室搭溫室 種出40株大麻
- 跨年999秒煙火 義大3階段交管
- 弱勢童欠學費 幼兒園長17年不催不棄
- 不羈吳建豪 混搭音樂單純快樂
- 耶誕樹點燈 澎湖傳愛勸募發票
- 台南區農改場小果番茄賽16獎 嘉縣包辦15個
- 最棒耶誕禮物 女主人和小貓分隔兩年後重逢
- 德卡車恐攻主嫌 逃義大利被擊斃
- 澎恰恰募善款 揪團公益開唱
- 證券行情表、證券表格
- 林濁水：有意義邦交國 是教廷與巴拿馬
- 駁二野餐趴 型男主廚陪過耶誕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夫是男體女基因 婚後不孕才驚覺
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分