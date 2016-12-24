心室中隔缺損 達文西手臂補洞

2016-12-24

記者王俊忠／台南報導

心室中隔缺損等內臟深層組織疾病患者有新的治療選擇！

台南奇美醫院近4年來以達文西機械手臂微創手術完成178例心臟疾病治療，其中有先天性心室中隔缺損的梁姓女子，今年6月接受達文西機械手臂手術，順利治癒心臟疾病。

25歲梁女表示，小時候被醫師發現有先天性心室中隔缺損症，長大後因運動會喘、心跳不規律及心臟有刺痛感就醫，檢查後得知，她還有心房缺損等多重疾病。

台南奇美醫院心臟外科主任鄭伯智指出，達文西機械手臂手術的傷口不到1公分，適合治療心室中隔缺損、心臟僧帽瓣膜閉鎖不全、心房內腫瘤與內臟深層組織疾病的患者。

梁女昨天表示，她在手術隔天即可下床，3天後出院，迄今已有半年。

出院後，她先遵照鄭醫師叮囑從快走開始，增加心臟修復功能，然後逐漸加快速度，現在她已能一次慢跑到10公里遠，運動後不會覺得喘，希望能逐漸恢復跑到「半馬」（21公里），計劃未來能跑「全馬」。