血尿警訊 千萬別輕忽

2016-12-24

文／丁原田

◎案例一：78歲的蔡阿嬤近一年來已經多次血尿，前一、二次感到害怕而趕快到附近診所看醫師，吃了醫師開的處方藥後，血尿問題有改善，但過不久又斷斷續續血尿，由於不痛不癢，她也懶得再去看醫師吃藥。

不料最近血尿出現的頻率變多，就醫後，超音波檢查顯示，膀胱有一個2.5公分的疑似腫瘤，內視鏡手術確診為膀胱癌。

◎案例二：59歲的江先生因為尿不出來，腹脹難受，被家人送來急診。泌尿科醫師檢查發現是血塊塞住了尿道，才導致積尿排不出來。

原來江先生近半年來一直有血尿的情形，但他都自行服用青草藥，沒就醫。

醫師為江先生通尿後，再做超音波和內視鏡等整套檢查後，赫然發現他的右腎和膀胱都有腫瘤，建議切除右腎，再用內視鏡手術切除膀胱的腫瘤。

◎案例三：47歲的蔡先生是業務主管，日前出差時發現尿液呈血紅色。原以為是出差太累，肝火旺盛，於是猛灌白開水，發現血尿顏色變淡，但心裡不安，就醫後，才知道有腎結石。

蔡先生結束出差後，到醫院處理腎結石，醫師安排他先做腎臟及泌尿系統檢查。超音波掃描時，確定有腎結石，卻也意外發現膀胱處有陰影。

直接做膀胱鏡檢查後發現，膀胱有兩個小腫瘤，分別是1公分和0.5公分。經病理化驗為初期膀胱癌，還好早期發現，早期治療。

一般而言，腫瘤、發炎、結石都會出現血尿，這些疾病所造成的泌尿道出血，剛開始有可能是偶發的，但隨著病情變化，出血頻率漸增，這時千萬要警覺，尤其是無痛的血尿。

有些人因為血尿自動消失就不去檢查，這是相當危險的；也有人擅自吃了止血相關的藥物，雖然暫時止住了血尿，但可怕的是沒有解決真正的病因。

千萬不要忽略血尿的警訊，也不要吃來路不明偏方藥物。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院泌尿科主治醫師）