年節前捐血 送愛心號紀念品

2016-12-24

年節期間血液需求預估增加一成，血液基金會籲民眾挽袖響應捐血月！

台灣血液基金會公關處處長黎蕾昨天表示，目前全台血液庫存量為7天，其中A型僅剩6.3天、O型6.6天、B型8.6天、AB型有8.4天。為鼓勵民眾捐血，今年從12月26日起到明年1月26日為止，捐血的民眾可獲得「兒童愛心號」復刻版紀念品乙份。

黎蕾說，「兒童愛心號」是在民國70年由全台北市國小師生共同捐款、籌得210萬0287元3角，所買下的小型捐血車，80年轉到花蓮服務，成為花蓮第一台捐血車，84年正式除役。

（圖文：記者林彥彤）