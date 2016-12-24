中科院研發海洋雷達 抓走私利器

2016-12-24

監察院9月時調查發現，防衛全台海巡線的雷達操作系統竟然壞了一大半，導致海上走私交易查緝不力。中科院昨舉辦「軍民通用科技成果展」，發表更精準的「海洋防衛者雷達系統」，將提供給海巡署，加強查緝海上走私交易；以往雷達只能掃描到15公尺以上的船隻，現在就算1.8公尺以下的小舢舨也逃不過雷達偵測，無所遁形。

中科院指出，這套雷達只要安裝在3到5層樓高的岸邊，20公里內的小舢舨都看得到，結合平板電腦或手機，讓第一線的岸巡人員即時鎖定走私犯，兩艘正在交易中的船隻也能清楚辨識。

（記者李容萍）