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下週國內油價 估不調整

2016-12-24

本週國際油價波動不大，下週國內油價估持平、不調整。

中油7D3B指標原油週均價從上週每桶52.86美元漲至52.93美元，波動不大，依中油浮動油價公式計算，預估下週一凌晨起，汽、柴油每公升價格維持不變。

若依估計，下週國內汽、柴油每公升參考零售價格分別為92無鉛汽油24.9元、95無鉛汽油26.4元、98無鉛汽油28.4元、超級柴油22.6元；但實際調幅仍待中油週日中午公布為準。

（記者黃佩君）

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  • 下週國內油價估持平、不調整。（資料照／記者張慧雯攝）

    下週國內油價估持平、不調整。（資料照／記者張慧雯攝）

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