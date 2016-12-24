日租套房納管 無照還刊廣告必罰

2016-12-24

〔記者曾韋禎／台北報導〕Airbnb等日租套房將有法可管了！立法院昨三讀通過「發展觀光條例部分條文修正案」，未來若未依法取得執照的旅館、民宿業者，只要廣告，就能罰款三萬元至卅萬元。立法院昨也通過「發展觀光條例第三十八條修正案」，授權交通部觀光局對旅客收取觀光保育費。

向旅客收觀光保育費 有法源了

民進黨立委葉宜津鑒於日租套房與非法旅館近年充斥全台各處，造成公安事件頻傳，也損及我國際形象，因此提案修法。

依新修條文規定，主管機關在調查未依法取得營業執照或登記證的旅館、日租套房、民宿業者時，除能要求提供必要文件等相關資料，還可會同警察機關執行檢查。

前述違法業者若透過廣告、網路或其他媒體刊登營業訊息，可罰三萬元至卅萬元。民眾亦能向主管機關檢舉，並從罰鍰獲取一定比例之獎金，主管機關則負保密責任。

至於觀光保育費，葉宜津以帛琉為例指出，其出海、入海各需收費五十美元，並將費用投入海洋資源保育，盼國內也能建立類似機制，創造雙贏。