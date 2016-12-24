國家講座揭曉／3學者2次獲獎 晉終身榮譽
〔記者蕭玗欣／台北報導〕成功大學生物科技與產業科學系教授羅竹芳破解重創養殖蝦的疾病基因、台灣大學藝術史研究所教授謝明良發現古中國對希臘羅馬文化的影響、清華大學化學系教授王素蘭在材料合成科學上有重大突破，三人昨天第二度獲得國家講座獎，將晉升終身榮譽國家講座主持人。
教育部昨公布第廿屆國家講座暨第六十屆學術獎得獎名單，國家講座獎有九人得獎，除上述三人外，還包括台大教授梁庚辰、清大教授郭瑞年、中興大學教授葉錫東、台灣科技大學教授李篤中、中山大學教授翁金輅、清大教授張正尚。學術獎另有十三人獲獎。
羅竹芳與法國水產通路業者合作，透過基因篩選，成功找到天然草蝦體內有利白點病毒複製的關鍵基因，進而培育出四種可完全對抗白點病（WSSV）的草蝦家族，一舉破解廿年來重挫全球經濟的養殖蝦類新興疾病。明年將透過科技部計畫試營運草蝦育種場，開發育種、養殖到市售一條龍生產模式。
謝明良以中國陶瓷文化史為研究中心，融合西方圖像文化、台灣沉船年代資料，交織出東亞、亞洲與歐洲間的貿易與文化交流史。他表示，中國陶瓷文獻很多，但許多中國學者著重區域研究，過去曾有漢代墳墓出土的樂器，因為自己對希臘羅馬時期有涉獵，馬上就看出中國對希臘羅馬文化的影響。
王素蘭致力在X-ray結晶學等相關研究，其在特殊螢光粉與奈米孔洞合成、結構上的突破被認為是材料合成科學的重要里程碑。
羅竹芳昨談到近日學界爆發的學術倫理案件，她認為，社會不該對個案一路追殺，重點是如何加強實驗室的管理制度，但如果有教授為了升等制度刻意造假，「那他就不配做一個科學家，也不可原諒」。
羅竹芳說，自己的實驗室每週都要求研究生提出實驗進度報告，「實驗的原始結果都一定要給我看過，再鎖到系統裡，只要有人修改資料，我都會知道」。
羅竹芳認為，台灣教授是「校工兼校長」，忙到無法建立管理制度是很危險的事，「要透過教育讓師生知道學術倫理是很嚴肅的事」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 為了雪景效果 無良劇組竟然狂撒鹽覆蓋溪床
- 中國航母「遼寧號」到西太平洋遠訓 美日緊張了
- 德卡車恐攻主嫌 逃義大利被擊斃
- 【9月30日議會紛爭】議會衝突釀傷 郭清華過失傷害被訴
- 檢察官︰詐欺非重罪 難以羈押
- 醉叩110借廁所 40分鐘打14通送辦
- 機上相逢面嗆伊凡卡 乘客遭趕下廉航飛機
- 幫慶生留宿 險遭朋友老公硬上
- 最棒耶誕禮物 女主人和小貓分隔兩年後重逢
- 辛誌揚3天投21局 日教練︰投太多了
- 台海若不和平 裘兆琳：中國夢將變噩夢
- 台化停爐…看見星星 魏明谷：讓我感動
- NBA》籃網失誤連連 林書豪：我要將球護好
- 冷眼集》中國說的好聽
- 林濁水：有意義邦交國 是教廷與巴拿馬
- 【議員諍言】民代出身 要更圓融細膩
- 逛市集、「聽」歷史 今明耶誕活動多
- 耶誕樹點燈 澎湖傳愛勸募發票
- 買毒黑吃黑 搶了手機改賣毒
- 拚服務型政府 涂醒哲做好做滿
- 一例一休新制上路後的幾個現象
- 大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注
- 羽球》戴資穎年終賽獎盃鬧「三」胞 謎底揭曉
- 爆頭、斷腿 殺情敵判14年半
- 輕輕一瞬 失衡
- UBA／葛記豪虎膽妙算 虎尾科大歷史性一勝
- 中客不來 女導遊拒付扶養費
- 此生要精彩一次 視障師苦讀力爭
- 輪傘草編織 港口部落自創品牌
- 馮世寬：潛艦研發先行 再決定國造外購
- Coach慶75週年 男女裝並置爭豔─太空船+恐龍 率真型男 花朵鈕扣+蝴蝶結 女孩心頭好
- 自由廣場》柯文哲的抉擇 台北人的抉擇
- 改革華視開第1槍 郭建宏不做媚中新聞
- 吳克群淚崩閃退丟麥不唱了
- 童裝跨年祭 2件5折起
- 男模正式歸位 裕隆煙火秀
- 墾丁國小傳遷校 居民掛布條抗議
- 自由廣場》《李筱峰專欄》郵票人像建議名單
- 姪子家當毒窟 被警抄出長、短槍
- 爺孫戀自爆洗鴛鴦浴
標題：國家講座揭曉／3學者2次獲獎 晉終身榮譽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email