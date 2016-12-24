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好天氣耶誕響叮噹下週二變天有雨

2016-12-24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年的耶誕夜與耶誕節剛好碰上週末假日，想與家人朋友出門旅遊共度佳節的民眾可以享受晴朗好天氣。中央氣象局表示，除東北季風迎風面的東半部地區與北部山區有零星降雨外，全台各地多是多雲到晴，可以享受冬陽日照。

高溫飆 日夜溫差大

今日天氣仍受偏乾的東北季風影響，西半部晴朗穩定，北台灣偏涼、要特別注意日夜溫差大，白天在陽光照射下，氣溫回升快，北台灣高溫可達廿至廿二度、中南部廿五至廿七度，至於低溫，中部以北約十五至十六度，其他地方約有十七至十八度。

週日白天起東北季風減弱，只有東半部地區與北部山區有零星降雨，氣溫將持續回升，北部高溫可達廿六至廿七度、中南部廿八至廿九度；低溫北部十七至十八度、中南部十七至十九度。

好天氣將持續到下週一，週二起東北季風增強，加上中颱納坦進入南海後，外圍雲系會有水氣飄上來，各地都會是有雨情況；溫度方面，中部以北低溫會降到十五度，不排除強度再增強後，達到大陸冷氣團的程度。

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  • 今年的耶誕節剛好碰上週末假日，想與家人朋友出門旅遊共度佳節的民眾可以享受晴朗好天氣。（本報資料照）

    今年的耶誕節剛好碰上週末假日，想與家人朋友出門旅遊共度佳節的民眾可以享受晴朗好天氣。（本報資料照）

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