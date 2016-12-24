送夕陽迎曙光 ／元旦連假 風景區迎賓

2016-12-24

〔記者鄭瑋奇、張存薇／綜合報導〕二○一七年元旦三天假期，全台各地紛紛推出賞夕陽、瘋跨年及迎曙光活動，交通部觀光局推薦國家風景區轄內賞夕陽、迎曙光主題活動，中央氣象局也提供全台日沒時刻及各地新年第一道曙光時間，其中知名的迎曙光景點台東太麻里，已經連續十六年摃龜，民眾可以賭賭運氣，看看自己會不會是十七年一遇的幸運兒！

新年日出 台東太麻里連16摃

台灣本島平地有三處見到最晚日落，包含台南安平、高雄西子灣、屏東關山，十二月卅一日傍晚五點廿五分出現今年最後的日落。

今年台灣本島日落 5點25分

新年第一道曙光清晨六點卅三分出現在蘭嶼，本島平地最早是清晨六點卅五分出現在屏東墾丁的龍坑分；各地較知名的迎曙光景點，像台東三仙台、富岡和太麻里在六點卅六分就能看見曙光，新北三貂角、宜蘭蘇澳、花蓮崇德等地都能在清晨六點卅七分看到日出。

明年首道曙光 6點33分在蘭嶼

不過台東太麻里和三仙台自從千禧年開始舉辦看曙光活動以來，根據當地人表示：「從來沒有看到曙光過，因為台東冬天雲層一向很厚，看到才算稀奇吧？」儘管年年沒曙光，不過每年舉辦的活動都熱鬧繽紛，讓民眾感受迎接新年的喜氣。

專家推清境跨年 合歡山迎曙光

雄獅旅遊國內旅遊產品企劃李建澤擁有近七年導遊資歷，他表示，若想要特別的迎曙光行程，可選擇到清境農場跨年，每年都有全台最高跨年晚會，還有煙火秀；凌晨零點多結束後，大約兩點就可前往合歡山迎曙光，有時會剛好碰上下雪，不過「看見雪就代表沒有辦法看到日出。」

觀光局轄管的七個國家風景區都有迎接第一道曙光相關活動，台東三仙台岸邊曙光舞台有樂團表演；北部民眾可選擇東北角福隆海水浴場的曙光音樂會，還能至周邊舊草嶺環狀線騎自行車、三貂角燈塔步道健行；中部推薦日月潭金龍山，在雲海山陵間等待曙光，上午還有晨曦音樂會等表演。

南部民眾可到阿里山參加素有口碑的「日出印象音樂會」，體驗高海拔、高品質的日出印象音樂會；台南市二寮有全台海拔最低的曙光雲海景點；離島可選擇到馬祖東莒燈塔參加升旗典禮，在百年歷史的國家二級古蹟燈塔與福正沙灘美景陪伴下，迎新年賞日出。

歡送二○一六年最後一道夕陽景致，觀光局推薦，可到雲嘉南濱海國家風景區的北門鹽田，在戰鼓表演活動中送走夕陽；澎湖西嶼觀音亭海天交織的晚霞，也相當燦爛炫目。