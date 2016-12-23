健康充電站-骨盆腔治療講座

2016-12-23

亞東醫院癌症資源中心物理治療師林祐任12月30日上午11時至12時，在該院南棟14樓第一教室（新北市板橋區南雅南路二段21號）主講「骨盆腔放射線治療之復健運動」。

洽詢電話為（02）8966-7000轉1709。