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長期抽菸外強中乾 桃園「巨石強森」心肌梗塞

2016-12-23

記者陳昀／桃園報導

桃園一名38歲在海軍服役的職業軍人，平時有健身習慣且沒有病史，長相酷似好萊塢男星「巨石強森」，沒想到外強中乾，因長期抽菸導致心臟冠狀動脈幾近完全阻塞，在裝設「生物性支架」後，病情獲得控制。

台北榮民總醫院桃園分院心導管中心主治醫師張俊欽指出，這名軍人上個月因劇烈胸痛就醫，檢查後發現是心肌梗塞。原來他從青少年時期就開始抽菸。

張俊欽說，菸品中的尼古丁、焦油等物質會促使動脈硬化，讓血液變得黏稠、血管壁缺乏彈性且脆弱，因此男子就醫時，心臟冠狀動脈已幾乎完全阻塞，再晚一步就可能中風。

張俊欽指出，治療心肌梗塞過去多裝設金屬支架把血管撐大，但異物在體內放置時間一長恐有回堵風險，生物性支架是近年發展的新技術，3年左右會自行分解、被人體吸收，可避免日後造成回堵，但因健保未給付，需自費10餘萬元，院方今年3月啟用心導管中心至今，只有3%病人使用生物性支架。

張俊欽提醒，農曆年節將至，團圓時要注意飲食調適，尤其要改善吸菸、喝酒等不良習慣，並多運動促進血液循環；若感覺胸悶、胸痛超過15分鐘，甚至延伸到肩膀、頸部等部位，要儘快就醫檢查。

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  • 張俊欽醫師用模型說明，在嚴重狹窄的心臟動脈（左）植入「生物性支架」（左2），約3年會完全分解（手指處）。（記者陳昀攝）

    張俊欽醫師用模型說明，在嚴重狹窄的心臟動脈（左）植入「生物性支架」（左2），約3年會完全分解（手指處）。（記者陳昀攝）

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