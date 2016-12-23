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避免腸胃負擔大 「過敏兒」不可補過頭

2016-12-23

圖．文／陳宜見

許多人一到冬季，鼻過敏的情況就更加嚴重，最近有幾位家長帶小朋友來看診，主訴小孩一早醒來就拚命打噴嚏、流鼻涕、揉眼睛，而且食慾差、常喊肚子痛、體重比同年齡小孩輕，嚴重時還會氣喘，家長問說是不是要吃些補品？

常見的過敏症包含過敏性鼻炎、支氣管性氣喘、過敏性濕疹、蕁麻疹等，它們都是屬於第一型過敏反應，主要是過敏原與IgE抗體作用，肥大細胞或嗜鹼性球釋放化學媒介物，如組織胺、ECF-A、Serotonin等導致的一連串過敏症狀。

氣喘成因較為複雜，可依病因簡單分為三類：外因型、內因型與混合型。外因型乃因周遭環境的過敏原而產生過敏反應；內因型則無法找出引起氣喘反應的過敏原，皮膚試驗呈陰性反應，或無意義的陽性反應，IgE值正常。混合型則介於兩者之間，其對外界過敏原可能有過敏，但不顯著。

中醫認為，當脾胃運化與吸收正常、肺氣的宣發與肅降功能正常時，一般就不會有過敏與氣喘的產生。

過敏冬季加劇 進補要節制

許多有過敏體質的兒童或青少年，因為精神差、注意力不易集中，父母親總覺得是身體虛造成，常讓小孩進補或者讓小孩吃許多高脂、高蛋白的食物（即中醫常講的膏粱厚味）。如果孩子的脾胃是虛弱的，則膏粱厚味的食物較一般食物更難消化，將造成孩子的腸胃負擔更大。

臨床上常見這些青少年或小朋友的舌頭伸出來，就見到一層厚膩苔且舌質紅，這都是過食膏粱厚味所產生的痰與熱造成的。雖然小朋友冬季好發過敏與氣喘，符合中醫的偏寒症說法，但現今的飲食與生活型態和農業社會大不相同，現在常見的過敏患者是寒熱夾雜、虛實夾雜。

因此，用藥需要一邊扶正，即提升患者的脾胃功能與調節肺氣；另一方面則需要處理其痰、濕或熱，如果家長可以配合提供小孩適當的三餐（簡單、清淡、營養均衡），那麼經過治療後，除可見小孩的過敏或氣喘症狀減少、食慾與體力明顯改善，也能提升學習狀況。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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  • 有過敏體質的兒童或青少年不宜過度進補，因為高脂、高蛋白的食物將造成孩子的腸胃更大負擔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／陳宜見）

    有過敏體質的兒童或青少年不宜過度進補，因為高脂、高蛋白的食物將造成孩子的腸胃更大負擔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／陳宜見）

  • 一到冬季，小孩鼻過敏的情況就更加嚴重；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／陳宜見）

    一到冬季，小孩鼻過敏的情況就更加嚴重；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／陳宜見）

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