未來勞資爭議 應派專業助勞方

2016-12-23

立法院社會福利及衛生環境委員會昨日初審通過「勞資爭議處理法部分條文修正草案」，勞工遇勞資爭議時，政府應調派、聘用專業人員協助處理不當勞動行為裁決案件，且提供勞工經費補助聘請律師，以平衡勞資雙方力量，保障勞工權益。

提案的民進黨立委鍾孔炤表示，現行條文僅針對仲裁、訴訟提供勞工扶助，此次修法便是希望能將裁決事項也納入扶助範圍。而在不當勞動行為裁決案中，需舉證的勞工可能無力獨力處理，因此透過修法，提供勞工聘請律師的補助經費，不但能加快裁決程序，也讓勞工多一層保障。

（記者鄭鴻達）