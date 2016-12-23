| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 生活

未來勞資爭議 應派專業助勞方

2016-12-23

立法院社會福利及衛生環境委員會昨日初審通過「勞資爭議處理法部分條文修正草案」，勞工遇勞資爭議時，政府應調派、聘用專業人員協助處理不當勞動行為裁決案件，且提供勞工經費補助聘請律師，以平衡勞資雙方力量，保障勞工權益。

提案的民進黨立委鍾孔炤表示，現行條文僅針對仲裁、訴訟提供勞工扶助，此次修法便是希望能將裁決事項也納入扶助範圍。而在不當勞動行為裁決案中，需舉證的勞工可能無力獨力處理，因此透過修法，提供勞工聘請律師的補助經費，不但能加快裁決程序，也讓勞工多一層保障。

（記者鄭鴻達）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：未來勞資爭議 應派專業助勞方


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.