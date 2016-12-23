「合法中」違章工廠 6成是污染源事業

2016-12-23

農地上的違章工廠對糧食生產及食安造成威脅，台灣環境資訊協會利用政府公開資料，初步分析全台已取得臨時工廠登記的5821家違章工廠（臨登工廠）分佈和營業狀況，結果發現，這些「正要合法中」的違章工廠，集中在台中、彰化、高雄、新北4縣市，6成以上經營的都是受現行環保法規所管制的污染源事業，包括金屬製造、機械設備製造、食品製造、塑膠製造、紡織業、預拌混凝土等，恐對環境造成傷害。

環資要求經濟部、環保署、農委會及各地方政府，儘速公佈完整違章工廠現況，重新檢視輔導政策和方向，並將合法化違章工廠繪製成地圖，原始資料全數上網，供社會大眾查詢。（記者楊綿傑）