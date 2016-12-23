公益彩券回饋金 助2萬人繳健保費

2016-12-23

「自從去年10月中開了脊椎手術後，到現在都還在家裡養病。」侯姓蕉農原本是家中經濟支柱，卻因為手術工作喊停，既要照顧父母、又有2個孩子要上學，收入陷入困境，每3個月要回醫院複診，家庭經濟和心理壓力都很大，還好健保署同意協助繳納積欠健保費，讓他多了一點希望。

健保署官員指出，為關懷弱勢，今年度運用公益彩券回饋金，辦理「協助弱勢族群減輕就醫負擔計畫」與「協助偏鄉原住民、高齡邊緣戶及馬上關懷整合型試辦計畫」，幫忙弱勢繳納健保相關欠費，減輕經濟負擔。截至11月中旬，受惠人數累計已有2萬573人，金額約2.4億元。（記者林惠琴）