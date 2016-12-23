圓頭鯨困沙灘 順利救出安置

2016-12-23

1隻俗稱圓頭鯨的短肢領航鯨，昨日上午被發現困在馬沙溝沙灘，海巡署51岸巡大隊出動救援，順利將重達400多公斤鯨魚送往四草的鯨豚研究中心檢查、觀察。

成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王建平說，該隻短肢領航鯨身長約3.6公尺，研判已斷奶成年，尾端有明顯外傷。該中心從2000年開始共救援過60多隻鯨豚，存活下來的僅有6隻，不到1成，鯨豚擱淺的因素很多，除遭漁船撞擊、魚類攻擊等，還有在胃中發現海洋垃圾的狀況。（圖文：記者王涵平）